Privatización de rutas: 22 empresas competirán por la concesión de las rutas 12 y 18

El Gobierno nacional aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales. En este marco, confirmó para este miércoles la apertura de los sobres económicos, mediante la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, avanza el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, para completar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. La tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

Tras la evaluación de las propuestas presentadas, el Ministerio de Economía comunicó que 22 oferentes continúan en carrera para adjudicarse la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La cartera encabezada por Luis Caputo, detalló que en total se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas para los ocho tramos en competencia: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral (Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 18) , Noreste, Centro y Mesopotámico (también incluye la Ruta Nacional 12).

Dos rutas pasan por Entre Ríos

En la tercera etapa de privatización de rutas nacionales prevista por el Gobierno nacional, tres de ellas tienen un largo recorrido por distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.

En el caso de la Ruta Nacional 12, se trata del principal corredor longitudinal del Litoral. La misma bordea el margen este del río Paraná con un recorrido que nace en Zárate, Buenos Aires, cruzando el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo.

En su trayecto, atraviesa de sur a norte toda el territorio entrerriano, pasando por cabeceras departamentales tales como Paraná y La Paz. Más adelante empalma con Corrientes capital y ciudades aledañas y, posteriormente, Misiones. Finaliza en Puerto Iguazú.

Por su parte, la Ruta Nacional 18 es un corredor clave transversal en la provincia de Entre Ríos, actualmente en proceso de transformación a autovía. Comienza en la ciudad de San Benito, empalmando con la RN 12 y cruza toda la provincia de oeste a este donde atraviesa localidades como Viale, Villaguay y San Salvador, entre otras tantas, para finalizar su recorrido de 227 kilómetros conectando con la Ruta Nacional 14 a la altura de Puerto Yerúa.

Más datos para tener en cuenta

Entre las empresas que superaron la instancia de precalificación se encuentran importantes constructoras como CPC, que presentó ofertas en todos los tramos, la UTE de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina, entre otras.

La normativa también desestimó las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. La Comisión Evaluadora determinó que este grupo no cumplió con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos.

Dicho oferente presentó una impugnación al dictamen de precalificación, alegando que se debían aceptar documentos adicionales presentados fuera de término. Sin embargo, Economía rechazó el planteo argumentando que admitir nuevos antecedentes alteraría el principio de igualdad entre los participantes.

Con la aprobación de esta primera etapa, el Gobierno se apresta a dar a conocer las propuestas técnicas y económicas definitivas. La resolución establece que la apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas tendrá lugar este miércoles, a las 9, a través del portal oficial CONTRAT.AR.

Con este proceso, el Ejecutivo busca que los nuevos concesionarios privados se hagan cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales, permitiendo además la realización de explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

UNO