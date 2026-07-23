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Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: “Los dólares del colchón son muy mal negocio”

La iniciativa, que será enviada al Congreso, elimina los límites de patrimonio e ingresos, que establecía la ley sancionada en diciembre. El ministro de Economía estimó que hay US$170.000 millones fuera del sistema.
Nacionales23 de julio de 2026


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El Gobierno nacional presentó este miércoles el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que será enviada al Congreso con el objetivo de incentivar que más contribuyentes formalicen los denominados "dólares del colchón".

La propuesta incorpora modificaciones respecto del régimen original tras los planteos realizados por tributaristas y entidades profesionales.

Según pudo saber Noticias Argentinas, uno de los principales cambios elimina los límites de patrimonio e ingresos que contemplaba la versión anterior para adherir al régimen simplificado.

Además, se busca reforzar la seguridad jurídica de quienes decidan exteriorizar fondos no declarados y reducir las facultades de fiscalización retroactiva sobre esos activos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó la presentación junto a representantes de cámaras empresarias y especialistas tributarios.

Durante el anuncio, sostuvo que el objetivo es incorporar al circuito formal parte de los aproximadamente US$170.000 millones que, según estimaciones oficiales, permanecen fuera del sistema financiero. "Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio", afirmó el funcionario.

La iniciativa también busca despejar las dudas que habían manifestado contadores y asesores fiscales sobre la aplicación de la ley vigente, con la intención de ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.

El proyecto deberá ahora ser debatido en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para su aprobación.

Cadena 3

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