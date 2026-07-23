El consumo masivo cayó en junio por sexto mes consecutivo y acumuló una baja de casi 3% en el primer semestre

Los datos surgen del habitual relevamiento de la consultora Scentia. En el sexto mes del año el indicador sufrió una baja del 2,7%, en comparación con un año atrás.

Por ende, en la primera mitad del año la merma acumulada ascendió al 2,9% . Particularmente resaltó la variación negativa del 4,6% en los supermercados de cadena, un canal relevante para la medición ya que Scentia logra aquí captar la totalidad de los puntos de venta, que incluye a 3.022 tiendas.

Según el informe publicado en esta jornada, las ventas que más se desplomaron en supermercados fueron las de bebidas sin alcohol (-9,1%), productos perecederos (-8,9%) y artículos de higiene y cosmética (-4,9%).

En los mayoristas , donde también la representación es del 100% de las tiendas, la caída fue del 3,8% . Mientras tanto, en autoservicios independientes , cuya medición es producto de un muestreo a partir del cual se realizan proyecciones, el "rojo" del primer semestre marcó un 3,2%.

Consumo masivo en picada: el e-commerce fue la excepción

También cayó un 2,3% el consumo en almacenes y kioscos (K+T), mientras que en farmacias se observó casi una estabilidad de un año a otro (-0,3%). La excepción la arrojaron las ventas por el canal del e-commerce, que se dispararon un 34,8%.

En este último segmento se destacaron las subas en las ventas de alimentos (+48,8%), bebidas alcohólicas (+37,7%) y productos de desayuno y merienda (+34,4%).

¿Por qué el dato de consumo de INDEC no coincide con otros indicadores de consumo?

La paradoja es que el dato de consumo que mide el INDEC, y que es la variable de mayor peso a la hora de medir el Producto Bruto Interno (PBI), viene arrojando variaciones positivas y explica buena parte del crecimiento económico desde que Javier Milei es presidente, en conjunto con el boom exportador.

En efecto, en el primer trimestre el consumo privado trepó 2,7% anual. Respecto de la divergencia con los números que muestran otros indicadores de consumo, la organización Fundar explicó que responde a que, dentro de esta variable, se incluyen consumos como el turismo emisivo, la venta de autos de lujo o de bienes durables, todos elementos que no están contemplados, por ejemplo, en el informe de Scentia.

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