google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Se trata de Iara Ayelén Duprat. No se sabe nada de su paradero desde el viernes, cuando su madre denunció su desaparición en la ciudad de Curuzú Cuatiá
Nacionales25 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

BBAJHMSGT5D2FGCDWJ6HSTFNLU

Se solicita la colaboración para la URGENTE LOCALIZACION DE LA MENOR DESAPARECIDA CON ALTO RIESGO DE VIDA: IARA AYELEN DUPRAT, alias "Kiara", nacida el 7 de septiembre de 2008, de 17 años de edad, que fuera vista por última vez el día 24 de julio de 2026, en Curuzú Cuatiá, Pcia de Corrientes,  de contextura física robusta, mide 1,55 m aproximadamente, cabello corto hasta los hombros de color negro azulado, tez blanca, ojos color verde, posee tatuaje en una de sus manos con la inscripción DALIL y mariposas, un tatuaje en las costillas con el nombre MAURICIO y otro con el nombre BRYAN.

Al momento, no se tienen novedades del paradero de la menor. En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido, a requerimiento del Ministerio Público de Corrientes, a cargo de la investigación, y en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas la activación del Programa Alerta Sofía.

Por lo expuesto, se solicita a la comunidad toda su atención y colaboración en la búsqueda. 

Cualquier información puede ser comunicada a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo