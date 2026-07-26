google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

El campo espera señales del Gobierno: Hoy Milei les habla en La Rural

El presidente dará un discurso en el marco de la 138ª edición de la muestra en Palermo. Aunque el Ejecutivo descartó anuncios de alto impacto, el sector aguarda definiciones sobre retenciones, financiamiento e infraestructura.
Nacionales26 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

4fe14b43-d805-4f9a-ab81-2ff2a2531af8

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto de inauguración oficial y cierre institucional de la 138ª Exposición Rural de Palermo, en una jornada clave para el vínculo entre el Gobierno nacional y uno de los sectores que más respaldó su programa económico desde el inicio de la gestión.

La ceremonia tendrá una particularidad: se realizará un domingo, cuando tradicionalmente la apertura oficial de la muestra se desarrollaba los sábados. El cambio respondió a la agenda internacional del mandatario, que el sábado participó en Brasil del lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

Con la actividad central prevista para este domingo, la Exposición Rural cerrará este 26 de julio.

Desde la organización y el Gobierno anticiparon que el discurso presidencial no incluirá medidas de gran impacto. Sin embargo, productores y dirigentes agropecuarios mantienen expectativas por posibles definiciones vinculadas a las retenciones, el financiamiento para el sector y obras de infraestructura.

La presencia de Milei se da en un contexto positivo para buena parte de las actividades agropecuarias, especialmente la ganadería, impulsada por buenos precios y una demanda sostenida.

No obstante, el sector continúa reclamando avances en temas considerados estratégicos, entre ellos una reducción de la carga impositiva, mejoras en la infraestructura logística y mayores herramientas de financiamiento para potenciar la producción, consignó Cadena3.

En ese escenario, todas las miradas estarán puestas en el mensaje que el presidente brindará durante el acto oficial, donde se espera que ratifique el rumbo económico del Gobierno y envíe señales al campo de cara a los próximos meses.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo