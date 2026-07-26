El campo espera señales del Gobierno: Hoy Milei les habla en La Rural

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto de inauguración oficial y cierre institucional de la 138ª Exposición Rural de Palermo, en una jornada clave para el vínculo entre el Gobierno nacional y uno de los sectores que más respaldó su programa económico desde el inicio de la gestión.

La ceremonia tendrá una particularidad: se realizará un domingo, cuando tradicionalmente la apertura oficial de la muestra se desarrollaba los sábados. El cambio respondió a la agenda internacional del mandatario, que el sábado participó en Brasil del lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

Con la actividad central prevista para este domingo, la Exposición Rural cerrará este 26 de julio.

Desde la organización y el Gobierno anticiparon que el discurso presidencial no incluirá medidas de gran impacto. Sin embargo, productores y dirigentes agropecuarios mantienen expectativas por posibles definiciones vinculadas a las retenciones, el financiamiento para el sector y obras de infraestructura.

La presencia de Milei se da en un contexto positivo para buena parte de las actividades agropecuarias, especialmente la ganadería, impulsada por buenos precios y una demanda sostenida.

No obstante, el sector continúa reclamando avances en temas considerados estratégicos, entre ellos una reducción de la carga impositiva, mejoras en la infraestructura logística y mayores herramientas de financiamiento para potenciar la producción, consignó Cadena3.

En ese escenario, todas las miradas estarán puestas en el mensaje que el presidente brindará durante el acto oficial, donde se espera que ratifique el rumbo económico del Gobierno y envíe señales al campo de cara a los próximos meses.