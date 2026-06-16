Llegó el día: Argentina inicia hoy la defensa del título mundial ante Argelia

La Selección argentina comienza su defensa del título en el Mundial 2026 este martes enfrentándose a un adversario inédito en la historia de los mundiales: Argelia.

El encuentro se llevará a cabo este martes 16 de junio, a las 22 horas (hora argentina), en el majestuoso Arrowhead Stadium de Kansas.

A pesar de que no existen enfrentamientos oficiales previos entre ambas selecciones, los aficionados al fútbol recordarán un encuentro memorable que tuvo lugar hace casi dos décadas, donde Argentina y Argelia brindaron un espectáculo digno de recordar.

El sorteo determinó que el rival en este debut sea Argelia, conocido como "Les Fennecs" o "Los Zorros del Desierto".

Después de ausentarse en las últimas ediciones de la Copa del Mundo, Argelia regresa con una renovada plantilla que combina experiencia en el fútbol europeo y un enfoque táctico renovado, lo que promete un encuentro desafiante para la selección argentina.

En cuanto al historial de debuts de la selección argentina en Mundiales, esta será su decimonovena participación, habiendo logrado la victoria en las ediciones de 1978, 1986 y 2022.

De cara al debut, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no solo se enfoca en preparar a sus jugadores, sino que también estudia a su rival. Se ha informado que el equipo argelino, bajo la dirección del bosnio Vladimir Petkovic, implementa un estilo de juego caracterizado por transiciones rápidas y un ataque con múltiples variantes.

El encuentro, programado para las 22 horas, será transmitido en vivo por Cadena 3 Argentina. El árbitro designado para este partido es el polaco Szymon Marciniak, asistido por su compatriota Tomasz Kwiatkowski en el VAR.