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El Ejecutivo provincial giró un proyecto de ley con medidas de alivio impositivo y energético para comercios -VIDEO-

Deberá ser debatido y aprobado por ambas Cámaras. Incluye exención de Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías más bajas y un subsidio en la factura de luz para pequeños locales, en respuesta a la caída del consumo y el aumento de costos.
Entre Ríos18 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En una conferencia de prensa realizada este jueves desde la Casa de Gobierno, el Ejecutivo provincial presentó un paquete de medidas destinadas a reducir la presión fiscal y operativa sobre el sector comercial entrerriano. Es un proyecto de ley girado a la Legislatura.

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La medida de mayor impacto es la presentación de un proyecto de ley que busca eximir del pago del componente de Ingresos Brutos a todos los comerciantes que se encuentren bajo el Régimen Simplificado (Monotributo) en las categorías A, B y C. Según precisó Frigerio, este alivio tributario beneficiará a más de 20.000 comercios de la provincia, eliminando una carga fija que venían afrontando hasta el momento.

En segundo lugar, se implementó un subsidio energético para los pequeños comercios. Este beneficio apunta a cubrir el equivalente al consumo promedio que requiere una heladera exhibidora o un equipo de aire acondicionado, equipamiento esencial para la operación diaria de los locales. El ministro Boleas calculó una reducción promedio de $7.000 por factura aproximadamente.

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