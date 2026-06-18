Un adolescente chocó a una joven, intentó abandonarla para escapar y agredió a la Policía en Nogoyá. El hecho sucedió este miércoles por la noche. La colisión fue entre dos motocicletas y el menor de edad quiso escapar del lugar pero fue detenido.

Según se informó a AHORA, el siniestro fue en la intersección de las calles Fray Retamar y Mantegazza. Allí chocaron una motocicleta Gilera Smash de color rojo, conducida por una joven de 26 años, y una Guerrero Trip de 110 cc, color negra y sin patente, la cual era guiada por un adolescente, de 15.

De acuerdo al reporte policial, el menor de edad transitaba por calle Mantegazza en sentido norte-sur cuando, al llegar a la esquina, impactó de lleno contra el lateral derecho del rodado de la joven, quien circulaba por Fray Retamar de este a oeste.

Como consecuencia del fuerte impacto, la motociclista debió ser trasladada de urgencia en ambulancia hacia el hospital local. Si bien los estudios radiográficos descartaron lesiones de gravedad en primera instancia, debido a la fuerte conmoción y los golpes recibidos, las autoridades médicas determinaron que permanezca internada en observación.

Intento de fuga y agresión a la Policía

El adolescento, que manejaba sin casco, sin elementos de seguridad y carecía de toda documentación para transitar, intentó poner en marcha su moto para darse a la fuga y abandonar a la víctima.

Según relataron los vecinos que se acercaron a colaborar, el acompañante del adolescente manifestó su intención de bajarse para auxiliar a la mujer lesionada. Ante esto, el conductor comenzó a exigirle a los gritos que la dejara tirada en el suelo para poder escapar rápidamente del lugar.

Al percatarse de la maniobra de fuga, los funcionarios policiales intervinieron de inmediato para frustrar el escape. En ese momento, el joven reacciono de manera sumamente hostil: comenzó a proferir insultos y lanzar agresiones físicas contra los uniformados que realizaban el procedimiento.

Por disposición de las autoridades judiciales en turno, el menor fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar. Allí, tras ser examinado por el médico policial de turno para constatar su estado de salud, fue entregado a sus progenitores.