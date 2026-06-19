Se confirmó la visita del papa León XIV a Perú y crece la expectativa de una gira que incluiría a la Argentina

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó este jueves que el papa León XIV visitará el país durante la primera quincena de noviembre de 2026, tras sostener una audiencia privada de aproximadamente dos horas con el sumo pontífice en la Ciudad del Vaticano. Esta oficialización hace que crezca la expectativa de una gira que podría incluir a la Argentina y Uruguay.

Según el mandatario peruano, la visita a su país podría extenderse entre ocho y diez días, y contempla un recorrido por cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de sumar Puno e Iquitos al itinerario final. Balcázar relató el encuentro con el pontífice en declaraciones a RPP.

En Argentina, las señales diplomáticas sobre una visita de León XIV se acumulan desde hace meses. A mediados de mayo, el canciller Pablo Quirno escribió en sus redes que fue a reunirse con el presidente Javier Milei para darle “la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y agregó que “solo resta definir la fecha”. En aquel momento se especuló que la noticia era, efectivamente, la presencia del sumo pontífice en el país.

Las gestiones del Gobierno argentino para concretar el viaje se remontan a febrero de este año, cuando el canciller viajó a Roma y entregó en mano al pontífice una carta firmada por Milei. “Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz”, escribió Quirno tras ese encuentro. Fuentes del Ejecutivo estimaron entonces en “un 70% o más” las probabilidades de una visita antes de fin de año.

El cronograma también apunta a Uruguay. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, fuentes indicaron a Infobae en su momento que se estaba “trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”.

Según supo este medio, del Episcopado se comunicaron con las autoridades del club River Plate para evaluar la posibilidad de realizar un evento en el Estadio Monumental. De concretarse, la visita de León XIV a Argentina sería la primera de un pontífice en casi cuatro décadas y marcaría un contraste con su predecesor, el argentino Francisco, quien nunca regresó a su país natal durante sus doce años de pontificado. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya había mencionado en abril la eventual llegada del papa.

El protocolo vaticano establece que la Santa Sede notifique a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el papa decide realizar una visita oficial; hasta el momento, no hubo confirmación oficial de la iglesia argentina.

En cuanto a Perú, Balcázar confirmó que León XIV llegará a Lima en la primera quincena de noviembre, en un recorrido que podría extenderse entre ocho y diez días. El itinerario previsto incluye Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con Puno e Iquitos como destinos posibles sujetos a evaluación logística.

El vínculo de León XIV con Chiclayo es de larga data: ejerció como obispo de esa diócesis antes de ser elegido pontífice. El Ejecutivo peruano planteó un traslado en helicóptero desde el aeropuerto de esa ciudad hacia las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en la región de Lambayeque, donde residen comunidades quechuahablantes. “Son veinte minutos”, precisó Balcázar a RPP. Para la misa multitudinaria en esa región, ya se seleccionó un terreno de 3.000 hectáreas en las pampas de Reque.

El propio León XIV había anticipado su deseo de visitar la región en noviembre de 2025, cuando respondió a periodistas a su salida de Castel Gandolfo: “Me encantaría viajar. A Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina también pendiente, ir a Perú, por supuesto.”

Milei ya se había reunido con el pontífice en el Vaticano en junio de 2025, en una audiencia donde se destacó la “excelente relación bilateral” entre Argentina y la Santa Sede. El anuncio oficial de la Santa Sede sobre la gira se aguardaba para mediados de junio.

Infobae