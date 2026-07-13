Encontraron otros 157 cuerpos en Venezuela y subieron a 4.490 las víctimas

El 12 de julio de 2026, un nuevo balance oficial del gobierno venezolano reportó 4490 fallecidos a causa del doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio. Esta cifra aumentó en 157 víctimas fatales con respecto al último informe. Además, el número de heridos se mantuvo en 16.740.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y miembro del gobierno chavista, comunicó a través de redes sociales que 120.794 familias recibieron atención y que 19.583 personas se encontraban en 108 campamentos temporales habilitados en escuelas de Caracas y los estados cercanos de Miranda y La Guaira, la región más afectada. Rodríguez también indicó que se habían creado 14 nuevos refugios temporales en comparación con el sábado anterior, cuando se contaron 94.

Más de 30.000 voluntarios se registraron para ayudar en la emergencia, mientras que 31.837 funcionarios de diferentes organismos estaban desplegados en el país. El gobierno distribuyó 9995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua. La Guaira continuó sufriendo las consecuencias del terremoto.

Desde el 24 de junio, se registraron 1.222 réplicas del sismo. Cerca de 18.000 personas perdieron sus hogares, y las autoridades estimaron que esta cifra podría aumentar a medida que avanzara el proceso de inspección de las edificaciones que no colapsaron, pero que sufrieron daños. El gobierno anunció el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas se necesitaban, con una estimación de hasta 25.000 viviendas requeridas.

Rodríguez anunció en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregaría las primeras 200 viviendas “la próxima semana”, aunque no brindó más detalles sobre el proceso.

Cadena 3