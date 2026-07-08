Más de 12.800 personas están en refugios tras los terremotos en Venezuela

Hasta el momento, un total de 12.806 personas damnificadas han sido ubicadas en refugios o campamentos transitorios en Venezuela, tras los fuertes sismos que ocurrieron el 24 de junio, según informó el vicepresidente sectorial para lo Social, Héctor Rodríguez.

Los campamentos transitorios han sido habilitados por las autoridades para brindar atención y albergue a las familias afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter. Rodríguez detalló en la red social Telegram que actualmente se han establecido 80 campamentos, de los cuales 37 se encuentran en la ciudad de Caracas, 22 en el estado de Miranda y 21 en La Guaira, la región que sufrió los mayores daños en el centro-norte del país.

Los campamentos transitorios están diseñados para albergar hasta 17.642 personas, pero los espacios en La Guaira continúan en proceso de ampliación. El último balance de las autoridades venezolanas indica que los sismos han dejado al menos 3.342 muertos, 16.740 heridos y 17.345 personas sin hogar, lo que resalta la gravedad de la situación.

Las imágenes de edificios derrumbados en La Guaira evidencian el impacto devastador de los sismos, que han obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los damnificados. La respuesta del gobierno incluye no solo la creación de refugios, sino también el despliegue de recursos para la atención médica y la asistencia humanitaria a quienes lo necesitan.

Cadena 3