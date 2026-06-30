Milagro en Venezuela: un bebé de 18 días sobrevivió 33 horas bajo los escombros

En medio de la tragedia que provocaron los terremotos en Venezuela, una historia de esperanza conmovió al país. Un bebé de apenas 18 días y su madre fueron rescatados con vida luego de permanecer unas 33 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira.

El pequeño, identificado como Juan David Trujillo Patiño, fue encontrado primero por un grupo de voluntarios. Dos horas después lograron rescatar también a su madre, Dayana Patiño.

Andreina Quintero, influencer y voluntaria que participó del operativo, contó a Cadena 3 cómo se desarrolló el rescate.

"Éramos voluntarios. Pedimos ayuda a un bombero de la zona. Nos dijeron que los llamáramos cuando estuviéramos cerca de una persona, porque mientras tanto podían estar salvando otras vidas. Protección Civil y los bomberos intervienen cuando hay que retirar escombros y extraer a las víctimas. Los rescatistas somos civiles", explicó.

Según relató, la familia vivía en el octavo piso del edificio. "La mamá fue a buscar a su perro, un pastor alemán, con el bebé en brazos. Cuando intentó agarrarlo, salió expulsada hacia el balcón y cayó sobre un sofá ubicado en la piscina. Quedó debajo de los escombros junto al bebé", indicó.

Quintero aseguró que una cápsula de aire formada entre los restos del edificio fue determinante para que ambos sobrevivieran. "Eso ayudó a mantenerlos con vida. Además, al caer sobre un mueble acolchado, las lesiones fueron menores", señaló.

La historia del rescate de la madre y su hijo se convirtió en uno de los pocos episodios alentadores en medio del desastre que atraviesa Venezuela tras los devastadores sismos.