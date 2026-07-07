Cuba sufre otro apagón nacional por escasez de combustible y crisis eléctrica

Un apagón generalizado impactó a Cuba el lunes, en medio de una crisis por la disminución de las reservas de combustible y el deterioro de su red eléctrica.

La Unión Eléctrica, que opera bajo administración estatal, reportó el apagón que afecta a la población de 10 millones de habitantes, indicando en la red social X que las causas están siendo investigadas. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas comunicó en X que se han activado protocolos para intentar restablecer el servicio eléctrico.

Desde enero, el combustible ha ido escaseando en toda la isla, un problema que se agudizó tras las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a quienes vendan o suministren petróleo a Cuba, lo que ha profundizado la crisis económica y financiera que el país ya enfrenta. Como resultado, el transporte público se ha visto paralizado en gran medida y se han cancelado decenas de miles de cirugías programadas.

Cuba solo produce el 40% del combustible que necesita. Los 730.000 barriles de petróleo que llegaron a la isla desde un petrolero ruso a finales de marzo se agotaron a fines de abril.

Adicionalmente, el gobierno ha implementado racionamientos de electricidad, realizando cortes intencionales que pueden extenderse por más de 24 horas consecutivas. Un apagón ocurrido a mediados de mayo afectó a las provincias orientales, mientras que otro a mediados de marzo tuvo repercusiones en toda la isla.