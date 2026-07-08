Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que estaba desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de ocho años que estaba desaparecido tras el doble terremoto que afectó a Venezuela. Los restos del menor que había quedado atrapado en un edificio que colapsó en La Guaira.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, tras dos semanas de intensa búsqueda, hallaron los restos sin vida del menor en una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio.

Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, Lucas había aprovechado el día de la tragedia, que era feriado en Venezuela, y viajó a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. En ese contexto, el niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

“El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar”, contó un esperanzado Marcos Gámez, el padre de Lucas, en diálogo con el canal de noticias TN.

Y en este sentido, detalló: “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”.

Desde entonces, la familia de Lucas comenzó con una intensa campaña de búsqueda que rápidamente llegó a la Argentina. Tanto su padre como su mamá, Blancalida Martínez Coronado, dieron detalles minuto a minuto sobre cómo eran los rastrillajes dentro de los restos de la estructura que colapsó.

El pasado lunes era el cumpleaños número nueve del niño y su familia decidió llevar una torta con velas para celebrar en medio de los operativos. En esa línea, sus papás habían anticipado que todavía quedaba una remoción importante de escombros y que iban a continuar los trabajos.