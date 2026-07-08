google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que estaba desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Encontraron sin vida al menor de 8 años que había quedado atrapado en un edificio que colapsó tras el doble sismo
Internacional08 de julio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

HRNFLI6HA5HYPPWIY6A6SDNPIM

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de ocho años que estaba desaparecido tras el doble terremoto que afectó a Venezuela. Los restos del menor que había quedado atrapado en un edificio que colapsó en La Guaira.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, tras dos semanas de intensa búsqueda, hallaron los restos sin vida del menor en una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio.

Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, Lucas había aprovechado el día de la tragedia, que era feriado en Venezuela, y viajó a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. En ese contexto, el niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

“El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar”, contó un esperanzado Marcos Gámez, el padre de Lucas, en diálogo con el canal de noticias TN.

Y en este sentido, detalló: “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”.

Desde entonces, la familia de Lucas comenzó con una intensa campaña de búsqueda que rápidamente llegó a la Argentina. Tanto su padre como su mamá, Blancalida Martínez Coronado, dieron detalles minuto a minuto sobre cómo eran los rastrillajes dentro de los restos de la estructura que colapsó.

El pasado lunes era el cumpleaños número nueve del niño y su familia decidió llevar una torta con velas para celebrar en medio de los operativos. En esa línea, sus papás habían anticipado que todavía quedaba una remoción importante de escombros y que iban a continuar los trabajos. 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Atencio0

El crespense Gonzalo Atencio vivió desde adentro el Mundial FIFA 2026: fue uno de los 3.000 voluntarios elegidos entre más de cuatro millones de postulantes

Estación Plus Crespo
Crespo07 de julio de 2026
El joven de Crespo fue el único entrerriano seleccionado y uno de los dos argentinos que integraron el programa oficial de voluntariado de la FIFA. Coordinó equipos internacionales, protagonizó un documental oficial y representó al país compartiendo el mate durante una de las actividades del certamen.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo