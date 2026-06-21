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Entre Ríos registró una caída del 7,1% en las ventas de supermercados

Es un descenso superior al promedio nacional, que fue del 3,7%, de acuerdo con un informe elaborado en base a datos de la Encuesta de Supermercados del Indec.
Entre Ríos21 de junio de 2026


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En la provincia, la facturación alcanzó los 50.543 millones de pesos corrientes, lo que representó el 2,1% del total de las ventas del país. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el consumo mostró una retracción significativa respecto de abril de 2025.

El desempeño entrerriano ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mayores caídas del país durante el cuarto mes del año. Solo registraron retrocesos más profundos Chubut (-7,6%), Salta (-8,6%), La Rioja (-9,5%), Catamarca (-11%), Tucumán (-11,4%), Corrientes (-13,9%) y Misiones (-15,6%), según el informe producido por la consultora Politikon Chaco.

El primer cuatrimestre también cerró en baja

La tendencia negativa también se reflejó en el acumulado de enero a abril. En ese período, las ventas en supermercados de Entre Ríos sumaron 200.471 millones de pesos corrientes, con una caída real interanual del 6,8%.

Ese retroceso duplicó prácticamente el promedio nacional para el primer cuatrimestre, que fue del 3,3%, y ubicó a la provincia entre las más afectadas por la retracción del consumo.

A nivel nacional, solo Neuquén (+2,4%) y San Luis (+0,5%) lograron cerrar el cuatrimestre con crecimiento real en las ventas, mientras que el resto de las jurisdicciones registró resultados negativos, resumió APFDigital.

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