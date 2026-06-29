Manuel Adorni también dejará su cargo en YPF y completará su salida de la administración de Javier Milei

La renuncia será presentada durante esta semana y luego deberá ser aceptada por el directorio de la petrolera, encabezado por Horacio Marín. Una vez formalizada, el Gobierno deberá definir quién ocupará el lugar vacante dentro del máximo órgano de conducción de la empresa.

La decisión completa el proceso iniciado el sábado, cuando Adorni hizo pública su renuncia como jefe de Gabinete mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei . En ese mensaje explicó que el desgaste personal y familiar provocado por la exposición pública fue uno de los principales motivos de su alejamiento.

Además, sostuvo que las investigaciones judiciales en su contra también influyeron en su decisión de abandonar la función pública. "No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", afirmó. Al mismo tiempo, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que fue señalado "como delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción" .

El rol que desempeñaba Manuel Adorni en el directorio de YPF

Adorni integraba el directorio de YPF como Director Titular Clase A, en representación del Estado nacional. Ese cargo está vinculado a la denominada "acción de oro", un mecanismo que otorga al Estado facultades especiales para intervenir en determinadas decisiones estratégicas de la compañía.

El Gobierno conserva el 51% de las acciones de la petrolera y, a través de ese instrumento, mantiene capacidad de decisión sobre aspectos clave de la empresa, pese a que YPF cotiza en bolsa y cuenta con accionistas privados.

El exfuncionario había asumido ese puesto a fines de enero, cuando reemplazó a Guillermo Francos tras convertirse en jefe de Gabinete. Al igual que sus antecesores, renunció a percibir los honorarios correspondientes al cargo y continuó cobrando únicamente su salario como integrante del Gabinete nacional.

De acuerdo con el balance aprobado por la compañía para 2026, la remuneración promedio de un director ronda los u$s954.000 anuales, aunque Adorni nunca percibió ese ingreso mientras formó parte del Poder Ejecutivo.

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