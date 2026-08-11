El Gobierno admite que usa fondos que por ley solo deben destinarse a las rutas nacionales para “lograr el equilibrio fiscal”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno destina a “lograr el equilibrio fiscal” un alto porcentaje del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería solo utilizarse para la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, admitió Ravier durante una visita a La Pampa, provincia de la que es oriundo.

“Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas”, indicó el vocero durante una entrevista que concedió a “El Diario de La Pampa”.

“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, argumentó, antes de participar en el lanzamiento de la Escuela de Formación Política de La Libertad Avanza (LLA), en Santa Rosa.

La operatoria

Diario La Nación reveló ayer que el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero solo aplicó la cuarta parte a ese fin. Así, para fines de mayo de este año, mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.

La operatoria oficial tiene como epicentro el SisVial, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial, donde ingresa y de donde sale cada peso para, en teoría, rutas.

El cruce entre las rutas 40 y 9, en Santa Cruz - Horacio Córdoba

La obligación de solo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa, pero desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que al cierre del período analizado permanecían sin aplicarse a obras viales.

“Si tomáramos como referencia el costo del kilómetro que surge de la licitación 14/26 de Vialidad Nacional, se podría afirmar que con el dinero que el SisVial retiene en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial en lo que va del gobierno de Milei; eso equivale a casi dos tercios de la red vial nacional”, estimó un economista abocado a asuntos públicos que consultó La Nación. “Por supuesto que los números son aproximativos, pero atrás de los números hay gente que muere en las rutas”.

El resultado contable es inequívoco, según reconstruyó este diario. El fideicomiso creado para garantizar el financiamiento de las rutas nacionales y obras viales en todo el país cerró mayo con más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, $1.038.779 millones que no llegaron al asfalto.