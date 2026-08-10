El consumo no repunta: las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% en julio y acumulan siete meses en baja

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a retroceder en julio , en un escenario en el que el consumo continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y el creciente peso de los gastos fijos sobre el presupuesto de los hogares.

De esta manera, en los primeros siete meses de 2026 las ventas acumularon una caída del 2,7% , reflejando las dificultades que todavía enfrenta el consumo para consolidar una recuperación.

Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% interanual en julio . La comparación con junio tampoco mostró una recuperación: registraron una contracción desestacionalizada del 2,1%.

Uno de los factores que explicaron el desempeño de julio fue la desaparición del impulso transitorio que había generado el cobro del medio aguinaldo durante junio. A esto se sumó la mayor incidencia de las tarifas de servicios propias de los meses de invierno sobre los ingresos disponibles de las familias.

La combinación de ambos factores volvió a incrementar la cautela de los consumidores y terminó impactando sobre el nivel de actividad de los comercios.

En los primeros meses del año las ventas cayeron 2,7%

El consumo se concentra en los productos esenciales

El relevamiento mostró que las familias adoptaron un comportamiento cada vez más defensivo frente a sus decisiones de compra. El gasto se concentró principalmente en productos indispensables de la canasta básica, medicamentos recetados e insumos que requieren reposición inmediata.

En contrapartida, los consumidores continuaron postergando las compras que pueden diferirse, especialmente aquellas vinculadas con bienes durables, indumentaria, muebles y productos de mayor valor.

Las dificultades también quedaron reflejadas en la percepción de los propios comerciantes. El 48,1% aseguró que la actividad de su negocio permaneció estable respecto del mismo período del año pasado, dos puntos porcentuales menos que en junio.

Al mismo tiempo, aumentó la proporción de empresarios que describió la situación de su comercio como desfavorable: pasó del 43,1% en junio al 44,5% en julio.

Indumentaria, muebles y alimentos, los sectores más golpeados

La debilidad del consumo se extendió prácticamente a todos los sectores analizados. Seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales durante julio. El mayor retroceso se observó en Textil e indumentaria, donde las ventas disminuyeron 5,6% frente al mismo mes de 2025.

Muy cerca se ubicó Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una contracción del 5,5%, mientras que Alimentos y bebidas registró una caída del 5,4%.

El único sector que logró escapar de los números negativos fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, cuyas ventas avanzaron 1% interanual.

El único sector que logró escapar de los números negativos fue Ferretería

En paralelo, apareció una diferencia significativa entre los canales de comercialización. Mientras las ventas generales retrocedieron, las operaciones online realizadas por comercios que también cuentan con locales físicos crecieron 14,9% interanual. Frente a junio, sin embargo, mostraron una leve caída desestacionalizada del 0,1%.

Promociones y billeteras digitales sostienen las operaciones

En un contexto de menor liquidez disponible, las herramientas de financiamiento volvieron a tener un papel relevante para sostener las ventas. Según el relevamiento, las promociones bancarias, los descuentos ofrecidos a través de billeteras digitales y las bonificaciones por pagos al contado continuaron siendo determinantes para concretar operaciones, especialmente ante las mayores restricciones que enfrentan los consumidores para acceder al crédito.

Desde el lado de los comercios, la situación también presenta dificultades. Los establecimientos enfrentan simultáneamente incrementos en los costos de reposición y logística, presión sobre los márgenes de rentabilidad y una mayor competencia tanto de productos importados como del circuito informal.

La combinación de costos crecientes y ventas contenidas llevó a buena parte de las pymes a priorizar la preservación de su flujo operativo y postergar proyectos de expansión.

Se frenan las inversiones, pero mejoran las expectativas

La cautela también quedó reflejada en las decisiones de inversión. El 61,5% de los comerciantes consideró que actualmente no es un buen momento para realizar nuevas inversiones de capital. Solamente el 14% evaluó que la coyuntura resulta favorable para invertir, mientras que otro 24,5% evitó tomar una posición.

Sin embargo, las expectativas hacia los próximos doce meses mostraron una mejora respecto del relevamiento anterior.

El 46,3% de los comerciantes espera que su actividad permanezca sin grandes cambios, mientras que el 42,4% considera que la situación de su negocio podría mejorar. Esta última proporción creció 4,7 puntos porcentuales respecto de junio. En el otro extremo, un 11,3% espera un deterioro de la actividad.