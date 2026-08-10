La Conferencia Episcopal Argentina lanza colecta para la visita del Papa León XIV

A través de redes sociales, el secretario general de la CEA y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, lideró esta convocatoria comunitaria, buscando fomentar la participación de todos y asegurar una recepción de calidad para el Pontífice.

"Queridos amigos, estamos en un momento histórico. Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina", expresó el monseñor al comenzar su mensaje en un video, subrayando que el propósito principal de esta iniciativa es que cada ciudadano, sin importar el monto de su contribución, se sienta parte de la bienvenida al Papa.

La autoridad eclesiástica comparó la logística del evento con la preparación que realiza una familia ante la llegada de un ser querido. "El Papa León XIV nos va a venir a visitar y como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, muy esperado, lo recibimos de la mejor manera. Para eso entonces nos estamos organizando", explicó el secretario general de la CEA.

Además, según la Agencia Noticias Argentinas, detalló los canales habilitados para la recaudación e instó a la comunidad a participar: "Vamos a hacer una gran colecta nacional en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros colegios. De esa manera todos nos vamos a sentir protagonistas. Somos los argentinos los que recibimos al Papa León. Por eso es muy importante lo que vos puedas aportar, sea poquito, o sea mucho".

Finalmente, el obispo enfatizó que la suma de los esfuerzos compartidos será clave para rendir homenaje a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. "Esperamos que vos puedas también entonces sentirte parte de esta manera, ayudándonos a organizarnos, a prepararlo todo para poder recibirlo y que se sienta en casa, que se sienta en familia", concluyó el religioso.

La movilización eclesial se enmarca en la fase final de la organización para la gira papal prevista para noviembre, cuando León XIV visitará Argentina para llevar a cabo una serie de encuentros multitudinarios, audiencias oficiales y actividades pastorales en diversas diócesis del país.

Cadena 3