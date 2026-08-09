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Javier Milei firmó el decreto que devuelve el nombre “Día del Niño”

Con el decreto 562/2025, el Gobierno oficializó “Día del Niño” como denominación para la celebración anual.
Nacionales09 de agosto de 2026


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El presidente de la Nación, Javier Milei, rubricó el decreto 562/2025 que restablece oficialmente la denominación Día del Niño para la jornada dedicada a los más chicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y reactiva el término tradicional que durante los últimos años había sido objeto de debate público y político.

La fecha en el calendario

En la práctica, la celebración se festeja el tercer domingo de agosto, aunque esa ubicación no fue siempre la misma. A lo largo de las décadas la fecha se movió entre el primer y el segundo domingo, y las decisiones respondieron tanto a criterios sociales como a intereses comerciales vinculados al rubro del juguete.

Originalmente la conmemoración se instaló de forma continua desde 1960; luego, el sector comercial pidió trasladarla para potenciar ventas y así se ajustaron las fechas. Ese reclamo de la Cámara del Juguete fue determinante en los primeros cambios, que buscaron sincronizar la celebración con la dinámica del mercado.

Excepciones y fijación definitiva

Hubo excepciones puntuales: en 2011 la fecha se corrió al 21 de agosto por la coincidencia con las PASO del domingo 14. Dos años después, en 2013, se estableció como norma el tercer domingo de agosto para evitar solapamientos con actos electorales y dar previsibilidad a familias y comercios.

Además del calendario, el nombre de la celebración generó discusión. En 2020, Gabriel Lerner, por entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, afirmó: “Proponemos dejar de decir ‘Día del Niño’, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez”. Esa iniciativa buscaba ampliar el enfoque estatal hacia prácticas más inclusivas.

Con la firma del decreto 562/2025, la gestión actual decidió recuperar la denominación Día del Niño, una decisión que articula consideraciones culturales y simbólicas. El cambio formaliza lo que muchos sectores ya empleaban en el lenguaje corriente y reabre el debate sobre nomenclatura y memorias sociales.

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