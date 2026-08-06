Javier Milei inicia su agenda en Ecuador y luego visita Colombia

El presidente Javier Milei inicia este jueves una nueva gira internacional por América Latina que incluirá escalas en Ecuador y Colombia, con una agenda enfocada en el fortalecimiento de lazos bilaterales, reuniones con empresarios y la participación en el traspaso de mando presidencial de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

Según el cronograma oficial de Presidencia, el Jefe de Estado partía a las 20:00 de este miércoles al frente de una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, con destino a la ciudad de Quito.

La actividad oficial comenzará el jueves a las 15:00 (hora argentina) en la capital ecuatoriana, donde Milei encabezará una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia. Minutos más tarde, mantendrá una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet con el mandatario local, Daniel Noboa, escoltado por la comitiva argentina.

Tras el encuentro entre los jefes de Estado, a las 16:30 está prevista la firma de una serie de acuerdos bilaterales entre la Argentina y Ecuador.

Acto seguido, Milei mantendrá una reunión de trabajo con representantes de las cámaras automotrices de ambos países, mientras que a las 19:00 el canciller Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel.

A las 21:00 (hora argentina), la delegación nacional emprenderá un vuelo especial con destino a Santiago de Cali, Colombia, para dar inicio a la segunda etapa de la gira.

El viernes por la mañana, en suelo colombiano, la agenda del mandatario argentino contempla dos audiencias bilaterales de alto nivel en la previa del traspaso de mando: la primera a las 11:30 con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, y la segunda, a las 12:00, con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Finalmente, a las 17:00 (hora argentina), Milei participará de la ceremonia oficial de juramentación y toma de posesión del nuevo mandatario colombiano. Tras completar la agenda institucional, la partida del vuelo presidencial de regreso a Buenos Aires está programada para la madrugada del sábado 8 de agosto a las 04:30.



Agencia NA