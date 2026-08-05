El canciller también le sugirió a Villarruel que se vaya: “Siempre intentó desestabilizar”

El canciller Pablo Quirno se sumó hoy a los pedidos de otros funcionarios del gobierno nacional y le sugirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que "se corra y dé un paso al costado", debido a sus constantes críticas hacia el presidente Javier Milei y su entorno.

"Ella integró una fórmula con el presidente y si no está de acuerdo se tiene que ir. Tiene que acompañar desde su lugar. Sus comentarios son pseudo golpistas", remarcó el jefe de la diplomacia.

Por lo tanto, "si no está de acuerdo, que se corra y dé un paso al costado", dijo Quirno, y añadió en declaraciones al canal América 24 que "somos un equipo de gobierno, unido, tratando de llevar adelante un proyecto para sacar adelante al país".

En ese aspecto, consideró que "constantemente está a contramano de la autoridad presidencial, no es procedente hablar de esta manera. Siempre intentó desestabilizar desde el principio, como cuando hablaba con algunos actores políticos y les decía que si algo pasaba ella estaba preparada" para tomar el lugar de Milei.

De esta manera, Quirno se sumó a las críticas de la senadora Patricia Bullrich y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes también se cruzaron con Villarruel en los últimos días por sus dichos contra Milei; de hecho la titular del Senado subrayó que tenía una "profunda preocupación" por la salud mental del jefe de Estado y lo hizo público en sus redes sociales.

Sin embargo, la respuesta del presidente no se hizo esperar e indicó que su vice "es opositora e intrascendente dentro del gobierno. En las declaraciones que hace todo el tiempo pareciera replicar los argumentos kirchneristas".

AgenciaNA