Reunió más de 25.000 firmas para pedir una ley de eutanasia en Argentina

“No se trata de querer morir, es no querer sufrir”. Con esa definición, Rebeca Fideleff, una mujer que vive en Epuyén, Chubut, explicó el objetivo de la campaña que inició para impulsar la legalización de la eutanasia en Argentina. En poco más de un mes, su petición reunió más de 25.000 firmas.

Fideleff es paciente oncológica, atraviesa un cáncer metastásico y continúa realizando sesiones de quimioterapia con el objetivo de detener el avance de la enfermedad. Aclaró que actualmente lucha por vivir, pero su diagnóstico la llevó a plantearse qué posibilidades existen para decidir sobre el final de la vida ante una enfermedad terminal y un sufrimiento extremo.

La campaña comenzó en julio de 2026 mediante una petición en Change.org y posteriormente se extendió a las redes sociales. Allí, la mujer comparte su experiencia y busca que el reclamo llegue al Congreso de la Nación.

“Lucho por vivir y quiero luchar por morir bien”

Uno de los puntos centrales que Fideleff buscó remarcar es que su reclamo no surgió de un deseo actual de morir. Por el contrario, explicó que continúa con su tratamiento y que su objetivo es seguir viviendo.

Sin embargo, sostuvo que una eventual legislación debería brindar una alternativa a pacientes que atraviesen etapas terminales de enfermedades graves y que decidan no prolongar un sufrimiento que consideran intolerable.

“Sé que, en la última etapa, el cáncer es muy doloroso y no quiero llegar a eso, tampoco que otras personas pasen por lo mismo”, manifestó.

“Lucho por vivir y cuando llegue el momento, quiero luchar por morir bien”, resumió al explicar el sentido de su campaña.

El pedido para que el tema llegue al Congreso

Fideleff reside en Epuyén, en la comarca andina de Chubut, y tuvo participación en la actividad pública de la localidad. Una ordenanza municipal sancionada en 2009 la identificó como vicepresidenta del Concejo Deliberante.

Actualmente, utiliza principalmente las redes sociales para promover el debate. Creó una página denominada “Por la Eutanasia Legal en la Argentina”, desde donde difunde mensajes y agradece las adhesiones recibidas.

“Les pido a las personas que no estén de acuerdo con esta solicitud que traten de ponerse en el lugar de la persona que sufre”, expresó en uno de los videos difundidos.

La mujer también remarcó que una eventual ley establecería una posibilidad para determinadas circunstancias y no una obligación para los pacientes.

Qué establece actualmente la legislación argentina

Argentina cuenta desde 2012 con la Ley 26.742 de Muerte Digna, que reconoce determinados derechos de pacientes que atraviesan enfermedades irreversibles, incurables o en estado terminal.

La legislación permite rechazar determinadas intervenciones médicas y procedimientos extraordinarios o desproporcionados cuando solamente produzcan una prolongación de un estadio terminal irreversible e incurable.

Sin embargo, muerte digna y eutanasia no son conceptos equivalentes. La primera contempla la posibilidad de rechazar o suspender determinados tratamientos y permitir que la enfermedad siga su curso natural. La eutanasia supone una intervención destinada a provocar deliberadamente el fallecimiento a pedido del paciente.

En Argentina, actualmente la eutanasia no está legalizada. En el Congreso fueron presentadas iniciativas vinculadas con la muerte médicamente asistida, aunque su presentación no implica que tengan asegurado su tratamiento o aprobación.

“Quiero decir adiós sin dolor”

Con su campaña, Fideleff pretende que la discusión alcance el ámbito legislativo y que se establezcan condiciones específicas bajo las cuales una persona pueda solicitar una muerte médicamente asistida.

“No quiero agonizar hasta el final”, expresó al explicar su posición. Y agregó: “Yo solo quiero que, cuando llegue mi final, pueda decir ‘adiós’ sin dolor”.

Mientras continúa con su tratamiento oncológico, la mujer mantiene activa la petición que comenzó en julio y que ya superó las 25.000 adhesiones.