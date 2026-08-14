Una familia de cuatro integrantes necesitó en julio $1.564.716 para no ser pobre

El costo mensual de la Canasta Básica Total de una familia tipo de cuatro integrantes superó el millón y medio de pesos en julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza. Lo propio equivale a un 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual.

“Durante julio de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 2,6% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 2,2%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 37,4% y de 36,1%, respectivamente”, marca el informe del INDEC.

¿Cuál fue el costo de la Canasta Básica en julio para cada familia?

Según el INDEC, una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó $563.663 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y $1.245.696 para la Canasta Básica Total (CBT); además, una familia de cuatro integrantes compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años tuvo que emplear $708.016 para la CBA y $1.564.716 para la CBT; en tanto que una familia de cinco integrantes, compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, debió reunir $744.677 para la CBA y $1.645.737 para la CBT.

¿Qué variaciones tuvo cada una de las canastas?

La variación con respecto al mes anterior de la CBA fue del 2,6%, la variación acumulada del año se estableció en el 20,1% y la variación interanual fue de 37,4%.

Sobre esta canasta, la línea de indigencia para un adulto equivalente fue de $229.131.

Por su lado, en la CBT, la variación con respecto al mes anterior fue del 2,2%; la variación acumulada del año del 19,6% y la variación interanual del 36,1%.

En este caso, la línea de pobreza para un adulto equivalente se estableció en los $506.381.

¿Cómo determina el INDEC la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total?

Al respecto, el escrito del INDEC indica que: “La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).”

Mientras que, “para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.

Agencia NA.