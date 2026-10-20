Boca y su “Maracanazo”: le ganó por 3-1 a Vasco Da Gama y es finalista de la Copa Sudamericana

Boca jugó un primer tiempo excelente y, cuando parecía dormirse en los laureles durante la segunda parte, el talento innegable y la pegada privilegiada de Leandro Paredes aparecieron para darle un triunfo por 3-1 ante Vasco Da Gama, 3-2 en el global, y la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2026.

El “Xeneize” se había ido al entretiempo con una ventaja suficiente para llevarse el triunfo en los 90 minutos, con los tantos de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel en 3 y 33 minutos del primer tiempo, mientras que José Rodríguez puso el descuento en 20 del complemento y el volante de la Selección argentina cerró el encuentro en 42 del segundo tiempo.

Así, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena sumaron el segundo triunfo de su historia en el mítico estadio Maracaná, el primero desde 1998, y aseguraron el pase a la final de la Sudamericana, en búsqueda de su tercer título en este certamen, en la que esperan por el ganador entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.

La instancia decisiva, que ya tiene a Boca esperando rival, se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

El equipo argentino arrancó el partido completamente enfocado y con un ritmo eléctrico, que lo ayudó a llevarse por delante a un elenco local completamente atemorizado y marcar el primer gol de entrada.

Boca abrió el marcador apenas comenzado el partido, a los tres minutos, con un córner excelente del defensor Lautaro Blanco al segundo palo, que habilitó el frentazo cruzado y goleador de Lautaro Di Lollo.

Apenas dos minutos después, un recurso excelente de Miguel Merentiel para habilitar con el taco a Leonel Flores dejó mano a mano al delantero, a quien le puntearon la pelota antes de poder definir.

A los 10 minutos, luego de un contraataque que fue desaprovechado por la indecisión de sus atacantes, se dio la primera llegada clara del local, con un remate alto de Cuiabano desde afuera del área que se fue cerca del travesaño.

El principio del partido fue dinámico y de ida y vuelta, con Boca acostumbrándose a atacar directo con pases profundos para los desmarques de Sebastián Villa, mientras que Vasco Da Gama intentaba lentamente comenzar a imponerse con la posesión, a pesar de ciertas desprolijidades.

En 26 minutos, un tiro de esquina al segundo poste llegó preciso para la frente del volante Thiago Mendes, cuya definición se va cerca del poste derecho del arquero Álvaro Montero.

El equipo argentino volvió a llegar con peligro en 32 minutos, con un contraataque en el que Miguel Merentiel dejó a Villa frente al guardameta rival, aunque el disparo del atacante colombiano no tuvo destino de gol.

Un minuto después, el “Xeneize” se aprovechó de las enormes falencias defensivas en el posicionamiento del conjunto rival y, con una pelota larga para Merentiel apenas por delante de la mitad de la cancha, el uruguayo se fue mano a mano con el arquero Leo Jardim y lo venció abriendo el pie derecho.

Vasco Da Gama tuvo su primer acercamiento del complemento cuando iban 14 minutos, mediante un control, giro y remate del atacante Bruno Duarte, que se fue muy alto y no supuso preocupación para Montero.

Dos minutos después el que intentó fue el volante Alan Lescano, en una de sus primeras intervenciones positivas de la noche, aunque su disparo desde afuera del área salió por encima del travesaño.

En 20 minutos, una centro desde la izquierda fue desviado por Di Lollo y cruzó toda el área grande hasta llegarle al carrilero José Rodríguez, que enganchó la pelota con el empeine del pie diestro y sacó un disparo seco y rasante, que se metió por el rincón derecho de Montero.

A los 27, un centro mordido desde la izquierda le llegó a Brenner Marlos, quien le puso el borde interno del pie derecho a su disparo, que viboreó y se perdió por el segundo poste.

El equipo de Arruabarrena no generó peligro hasta los 32 minutos del segundo tiempo, mediante un nuevo tiro de esquina que buscó a Di Lollo, aunque el central no pudo ajustar su remate entre los tres palos.

Cuando la igualdad en el global parecía el resultado final, y le quedaba justo al partido por lo demostrado en cada tiempo por el equipo argentino, Leandro Paredes se quedó con una pelota a algunos metros del área grande, a los 42 minutos, e hizo lo que mejor sabe hacer: sacó un remate violento, seco e impresionante, que fue a las manos de Jardim pero, ante su pésima reacción, pegó en su mano y cruzó la línea, con un tanto antológico que sentenció un triunfo histórico.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Semifinal.

Partido de vuelta.

Vasco Da Gama (Brasil) 1-3 (2-3) Boca.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Vasco Da Gama: Leo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Alan Lescano, Thiago Mendes, David; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles en el primer tiempo: 3m. Lautaro Di Lollo (B) y 33m. Miguel Merentiel (B).

Goles en el segundo tiempo: 20m. José Rodríguez (V) y 42m. Leandro Paredes (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Marino Hinestroza por David (V) y Brenner Marlos por Adson (V); 10m. Leandro Paredes por Rodrigo Battaglia (B) y José Rodríguez por Paulo Henrique (V); 32m. Alan Velasco por Leonel Flores (B) y Enner Valencia por Miguel Merentiel (B), 45m. Ayrton Costa por Sebastián Villa (B) y Claudio Spinelli por Alan Lescano (V).

Agencia NA