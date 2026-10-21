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Básquetbol Femenino: Unión venció a República del Oeste

El elenco crespense reaccionó tempranamente y se quedó con la victoria en Santa Fe por 60-52. 
Deportes21 de octubre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Union primera basquet 2026_9

En la continuidad del torneo clausura organizado por las asociaciones de básquetbol femenino de Paraná y Santa Fe, República del Oeste recibió la visita de Unión de Crespo. La victoria quedó para la visita por 60-52. 

Las locales comenzaron con gran efectividad desde el perímetro con Camila Folmer que convirtió 3 triples consecutivos, llegando a una diferencia de 11 puntos a su favor. Por su parte, Unión comenzó con muy baja efectividad en sus tiros y posteriormente tuvo un parcial de 7-0 para acortar distancias (15-11). Nuevamente con 3 triples las locales se mantuvieron en partido, pero Unión ya había solucionado los desajustes del primer parcial y pudo dar vuelta el marcador sobre el final del cuarto (32-33). 

En el reinicio bajó considerablemente el goleo de ambos equipos, pero Unión siempre se mantuvo liderando el juego desde el marcador para sacar dos puntos más de diferencia de cara al segmento final (40-43). En el último parcial, República del Oeste se mantuvo cerca de Unión, pero promediando el período, las visitantes comenzaron a alejarse y sacaron otros 5 puntos de distancia con respecto a las locales (52-60). 

Formaciones

Rep. Del Oeste (52): Julia García (7), Spies Martina, Cintia Ramos, Brisa Gigena, Sol Tosetto (2), Martina Orbelli (5), Delfina Marsilli, Irina Aballay (8), Mía Leiva, Camila Folmer (13), Sofía García (5) y Maite Orbelli (12). DT: Carlos Baldi. 

Unión (60): Ariadna Soñéz (6), Anna Giorgio (9), María Florencia Pérez (5), Melina Goette, Antonella Pérez (14), Sofía Wolf (16), Camila Wagner (2), Lara Regner, Antonela Frickel (2) y Pamela Retamar (6). DT: Juan Gastaldo. 

Posiciones
Unión de Crespo 20
Paracao 20
Talleres 18
Estudiantes 18
Unión de Santo Tomé 18
Rowing 13
Rep. Del Oeste 12
Quique 11

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