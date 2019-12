Perro golpeado: "El diagnóstico es reservado, pero está respondiendo bien a la medicación", confirmaron desde la clínica veterinaria

La médica veterinaria Natalia Reyes, llevó cierta tranquilidad a quienes se preocuparon por la salud del can que fue atacado por un vecino y motivó una denuncia por maltrato animal. Asimismo, instó a la comunidad a reflexionar: "Estamos viendo cada vez más casos de abandonos, de negligencias. La verdad que nos sorprende".

Estacion Plus Crespo

Este martes, un perro recibió una golpiza en la zona del Loteo Progreso Crespense, situación por la que se instruyó el Legajo que transitará la Investigación Penal Preparatoria, para determinar la eventual responsabilidad y pena al imputado.

Mientras tanto, la prioridad es el estado de salud de la mascota. La médica veterinaria de la Clínica Hocicos, donde fue en la urgencia derivado para su atención, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Ingresó en estado de schock, bastante golpeado, con la cabeza inflamada. Si bien no presentaba heridas en piel, tuvo golpes profundos, es decir que hay hematomas, además de sangrado por nariz y por boca. Se encuentra más estable y hay que tener paciencia. Son casos en que es lenta la recuperación. El diagnóstico es reservado, pero está respondiendo bien a la medicación", dijo la profesional, vislumbrando esperanza. En esa línea de perspectiva clínica, Reyes acotó: "El riesgo de compromiso de funciones orgánicas siempre está en situaciones de golpes o de una inflamación o hemorragia interna. Por eso hay que ser cautelosos al dar un diagnóstico. Estamos esperando que la parte nerviosa se vaya desinflamando, para que vaya recuperando los reflejos, la visión y pueda caminar más derecho. Lo importante es que el animalito está respondiendo al tratamiento".

El compromiso de quienes advierten este tipo de episodios y dan intervención a las autoridades competentes es fundamental. En las últimas dos semanas se conocieron hechos de triste relevancia en términos de maltrato animal, pero la conducta es una preocupación y ocupación para quienes desarrollan tareas vinculadas a la temática, tanto en el ámbito público como privado. Desde ese lugar, Natalia Reyes afirmó: "Hacemos un trabajo arduo en ese sentido, con las proteccionistas locales y siempre con la ayuda de la Municipalidad de Crespo, para poder hacer los rescates necesarios. Estamos viendo cada vez más casos de abandonos, de negligencias. La verdad que nos sorprende, porque siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Los recursos económicos no son algo que frustre o impida una atención veterinaria que reviste gravedad o urgencia; hay un equipo conformado de ayuda y entonces no podemos entender que se lleguen a estas circunstancias. Estos dos casos de referencia pública se hicieron muy conocidos, pero vemos casos todas las semanas, desde animalitos con bicheras porque se los deja sin atención, hasta golpeados ó tirados al costado de la ruta para que mueran. Sorprende que tengamos muchos casos. Como veterinaria, lo que sugiero e insto es a reflexionar, a que traten de buscar ayuda en esos casos. No dejar que el animal sufra, porque sufren el mismo dolor que nosotros. Es bastante aberrante ver estas situaciones", lamentó.