Avanza la búsqueda de una bicicleta sustraida en Barrio del Lago

Estacion Plus Crespo

En cercanías al Parque del Lago, desconocidos sustrajeron una bicicleta, marca SLP, color rosada, a una vecina de Crespo. La misma difundió la fotografía en redes sociales, solicitando la colaboración de la población ante posibles datos de interés que pudieran conocer y con el propósito de que a quien se la ofrezcan para la venta o la adquiera a bajo costo, desconfíen de la procedencia. "Por favor le pudo a quien me la haya robado, que me la devuelva, me costó mucho esfuerzo comprármela, la uso todos los días. Dios ilumine y se den cuenta de lo que están haciendo", publicó la damnificada.

Por su parte, desde la dependencia policial se confirmó a FM Estación Plus Crespo que "se recepcionó la denuncia y se está avanzando en las averiguaciones que conduzcan al esclarecimiento".