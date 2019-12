Canavesio entendió necesario modificar el Consejo de la Magistratura y permitir mayor participación al Colegio de Abogados

Alejandro Canavesio se refirió al anuncio de Reforma Judicial: “Si mantenemos los nueve miembros (del STJ) que el Colegio ya tiene un criterio formado, criterio que voy a mantener, porque anteriores presidentes lo han manifestado y me parece muy conveniente que son las tres salas por materia, osea, continuar tal cual como está ahora. La idea del gobernador, anteriormente, era bajar ese número de miembros, obviamente, las decisiones para hacer este tipo de reformas las tiene el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo. Si ellos consideran que deben hacerlo, lo llevarán a cabo, no es lo que comparte el Colegio de Abogados”, expresó a Radio La Voz.

“Posiciones tomadas sobre cosas que no sabemos o no intuimos todavía que se van a producir, no podemos expresar hasta que estas vayan sucediendo. Se han producido algunos cambios que han beneficiado al común de la gente –reconoció– falta mejorar, el Consejo de la Magistratura hay que también hacer algún tipo de impronta pero, hasta que no tengamos específicamente cuales son las propuestas y ponernos a trabajar si son o no convenientes para el sistema que queremos”.

“Hay que modificar el Consejo de la Magistratura o, por lo menos, darle una vuelta de tuerca a las designaciones de cargos cuando hay subrogancia, el retiro de algún miembro en algún juzgado y no se resuelve inmediatamente, y también ver en que se piensa con la reforma del Poder Judicial. Hasta donde llevar esa reforma”, prosiguió el abogado crespense.

Para Canavesio, el actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura “sin representación del Poder Judicial es importante porque, termina siendo juez y parte. Es más, tendría que tener mayor representación del Colegio de Abogados porque son los propios abogados los que acceden a esos cargos sobre los que el Consejo decide”.

“Dentro de los cambios o transformaciones que hay que hacer hablamos de los mecanismos, de los procedimientos y de las designaciones pero, vuelvo a repetir, hay que ver cuál es la idea del Poder Ejecutivo, cual es el alcance o que puntos vamos a tocar. Si es para modificar de nueve a cinco los miembros del STJ, no lo veo como una modificación del Poder Judicial”, explicó a Radio La Voz.