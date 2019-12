El alto precio de las frutas se ve influenciado por los costos de los fletes

El precio de las frutas se disparó fuertemente en las últimas semanas, e impacta aún en aquellas de estación, más allá del momento de la temporada en que se encuentra.

A excepción de la naranja, que en la capital provincial se la puede adquirir a unos 30 o 40 pesos, y la banana, que luego de llegar a 150 pesos por kilo bajó sensiblemente y cuesta unos 80 o 90 pesos, y las manzanas desde 80 y 90 pesos, el resto de las frutas hoy disponibles en las verdulerías no se consiguen a menos de 120 pesos por kilogramo.

Sucede con los duraznos y ciruelas, que arrancan desde 120 a 150 pesos por kilo; las primeras uvas arrancan desde 150 a 160 pesos; algunas versiones de peras, cerca de 160 pesos; el kiwi está más de 250 pesos; las cerezas, por encima de los 300 pesos.

Ante la consulta de diario Uno, desde el Mercado Concentrador El Charrúa se consignó que los altos costos de los fletes impactan sensiblemente en el costo final al consumidor. De hecho, por esa razón resultó afectada varias semanas la banana: la de Ecuador ingresa por Chile, que por sus inconvenientes internos estuvo paralizada la comercialización que accede al país desde Mendoza. Coincidió con lo que sucedió en Bolivia, el otro mercado productor que abastece al país.

En el caso de los duraznos, uvas y ciruelas, es posible que comiencen a ingresar en pocos días más aquellas provenientes de Río Negro. “Nosotros estamos reduciendo márgenes de ganancias, porque si no, no se vende nada”, contó un verdulero del centro de la ciudad, que estimó que cuando haya más oferta seguramente bajarán los precios, aunque no es probable que sea por debajo de los 100 pesos por kilo.

La inflación y los costos de traslado afectan considerablemente el valor, aportó el vendedor. Es que comparado con un año atrás, los valores se han duplicado, y las ventas han caído considerablemente.

“En otras épocas, fin de año era un momento de fuerte venta de frutas. Hoy se vive otra realidad, por los precios y la caída de consumo por pérdida de poder adquisitivo”, acotó.

Valores por kilo

*Duraznos: desde 120 pesos.

*Ciruelas: desde 150 pesos.

*Uvas: desde 165 pesos.

*Kiwi: se consigue desde 250 pesos.

*Manzanas: desde 80 y 90 pesos.