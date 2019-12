A dos años del homicidio de Pastorizzo, la causa va al Superior Tribunal

Este domingo se cumplieron dos años del asesinato del que habló el país: la muerte a balazos de Fernando Pastorizzo a manos de su novia Nahir Galarza, ocurrida en Gualeguaychú. La condena a prisión perpetua que recibió la joven fue confirmada en agosto por la Cámara de Casación Penal de Concordia. Ahora, a la imputada le queda una instancia más en la provincia: el Superior Tribunal de Justicia, donde se plantearán los reclamos jurídicos que no tuvieron lugar en las instancias inferiores.

Al recordar a su hijo en el segundo aniversario del asesinato, Gustavo Pastorizzo publicó un mensaje en su cuenta de Facebook: “Dos años sin vos Nando, qué decir?, que se te extraña cada día más, que nada ni nadie supera tu ausencia, que ni siquiera haber logrado justicia por vos alivia mi pena, que ni verla podrirse a diario a tu asesina tampoco, porque no vive... solo respira, nada es igual sin vos tremebundo”.

“Pero tu hermanito Gabriel me devolvió la sonrisa,vos no te fuiste, estás acá, en todas partes en las sonrisas de Gabriel, en la gente que te adora, en mi corazón que late por vos. En cambio ella se hunde en sus miserias y en la maldad que trajo desde cuna,y allí terminará. De respirar hasta sus últimos días, no saldrá jamás mientras yo esté en esta Tierra. Ya puedes descansar en paz Nando. Te asesinaron de una manera cruel inhumana como es ese ser nefasto, pero vos vivís en mucha gente. Te amo, tu Pa”, finalizó el padre de la víctima.