Causa Narcotráfico: El ex intendente Varisco fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión

Sergio Varisco fue condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado. También recibieron penas de prisión, el ex concejal Pablo Hernández y la ex policía, Griselda Bordeira.

El tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictaron este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.

Pasadas las 13.35 de este lunes, el tribunal dispuso que el ex intendente, Sergio Varisco fuera condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión. Además, se le impuso una multa de 200.000 pesos.

En tanto, el ex concejal, Pablo Hernández, fue condenado a cinco años de prisión, como partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado. Además, se le impuso una multa de 37.500 pesos.

Por su parte, la ex efectiva de la Policía de Entre Ríos y ex funcionaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Griselda Bordeira, fue condenada a cinco años de prisión como partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado, publicó El Once. Además, se le impuso una multa de 37.500 pesos.

En desarrollo....