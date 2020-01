Promocionan viajes a Brasil sin abonar el impuesto PAIS y con un dólar fijo de entre $60 y $62

Estacion Plus Crespo

"Llega el verano y la gente se quiere ir", afirmó Lautaro, responsable de la Agencia Coovaeco Turismo Crespo, quien dio cuenta que por estos días hay una importante demanda para destinos nacionales e internacionales, principalmente Brasil. De hecho, el vecino país es un punto clave de venta, ya que los interesados pueden acceder a una importante promoción para vacacionar. Al respecto, Lautaro contó a FM Estación Plus Crespo: "Tenemos para ofrecer planes turísticos a destinos del sur de Brasil, localidades como Laguna, Torres, Camboriú y Canasvieiras, a un dólar promocional de entre $60 y $62, dependiendo el destino. La promoción también implica que no se le está aplicando el impuesto PAIS, con lo cual no estarían abonando el 30% extra. La gente está muy entusiasmada con esta promoción, ha sido muy bien aceptada desde el jueves pasado que entró en vigencia y estará disponible hasta este miércoles 8 de enero. Sólo hasta esa fecha se pueden hacer las reservas. Queda un plan muy económico". El encargado de la sección explicó que esta modalidad es posible porque "es una promoción que ha lanzando directamente los operadores mayoristas con quienes trabajamos. Tomamos las promociones y las distribuimos a nuestros clientes".



Lautaro indicó que se encuentran planificadas salidas hasta marzo y agregó: "A Laguna, Torres y Canasvieiras, las salidas son desde Paraná. Son 7 noches, con coordinador, asistencia al viajero, desayuno incluido y más o menos ronda los $25.000 por persona. Cuanto más se acerca a marzo la fecha de salida, más bajo es el costo. En tanto, que a Camboriú la salida es directamente desde Crespo, es también con coordinador y asistencia al viajero, incluye media pensión y hotel 3 estrellas, El costo es de $27.000 por persona y disminuye un poco hacia el mes de marzo".



El abanico de financiación es una de las consultas más habituales, por lo que la Agencia Coovaeco presenta distintas modalidades de pago: "Tenemos vigente el Plan Ahora 12 y Ahora 18 para Brasil y para destinos nacionales con un mínimo de interés. Es muy utilizada esta modalidad porque se aliviana el pago del viaje. Invitamos a que se acerquen a consultarnos -la oficina está a metros del acceso al supermercado LAR- y podremos encontrar el plan adecuado a cada caso".

"Para el público juvenil recomendamos Canasvieras como el mejor destino y si se trata de adultos o personas mayores, Camboriú resulta interesante para ellos. También para grupos familiares, porque a corta distancia hay un parque de diversiones con características tipo Disney, que es muy visitado", sugirió el encargado.