La lectura pica en punta: En 4 días, la Biblioteca Popular prestó 220 libros

Al cierre del 2019 y con mayor intensidad en los primeros días del año, se advierte un mayor flujo de gente en la Biblioteca Popular Orientación. Este escenario responde a la actividad que registra la institución, que en cada verano se acreciente y este 2020 no es la excepción. Por el contrario, los números dan cuenta de una temporada a pleno. Liliana Müller, bibliotecaria, contó a FM Estación Plus Crespo: "Enero y febrero son los meses que habitualmente más trabajamos. En lo que es la estadística reciente, en los tres días hábiles que vamos transcurriendo de este año -y considerando que los sábados abrimos medio día-, los socios ya se han llevado un promedio de algo más de 50 libros por día, sin contar los títulos infantiles y revistas. A este martes, llevamos 220 libros prestados. Es un movimiento que se mantiene año a año, no crece de manera importante, pero se nota cierto aumento de préstamos en materia de libros. No cerramos ningún día por vacaciones, porque nos gratifica que la gente venga a leer a nuestra sala o a buscar lo que quieren llevarse en el caso de los socios. Contamos con Wi-Fi, de manera que también algunos optan por venir a hacer sus trabajos".

"Las novelas y los libros de cuento, según las edades, es lo que más sale en esta época", afirmó la bibliotecaria, aunque destacó que fuera de ese género, la demanda es bastante variada: "Tenemos mucha variedad y eso hace que cada uno encuentre lo que más le gusta o pueda incursionar en diferentes tipos de lecturas. La gente tiene más tiempo y por ahí aprovecha a llevarse ese libro que durante el año lo venían dejando pendiente e incluso invitamos a que se acerquen a desarrollar un tiempo de lectura. Notamos que muchos adultos mayores, ahora que se han jubilado, se acercan y descubren este mundo de los libros que es maravilloso".

La Biblioteca Popular Orientación se caracteriza por su ayornamiento, de manera que la fuerte inversión que año a año realiza la comisión directiva para renovar los títulos, hacen que el ofrecimiento sea de calidad. Por estos días aparecen series que se imponen a través de Netflix y la biblioteca reúne material sobre esas temáticas e incluso las propias versiones ya plasmadas en textos. Al respecto, Müller comentó: "La criada, El tiempo entre costuras, Choque de reyes, son algunos de los títulos que se me vienen a la memoria, que están disponibles y que son series épicas con buen número de público. Ahora salió la serie de Nisman y tenemos el libro de Pablo Dougan -que está muy lindo escrito-. Salió la serie del robo al Banco Río y tenemos también el libro. Siempre tratamos de que haya para todos los gustos, para poder responder desde el que nos pide acerca de la Segunda Guerra Mundial hasta el que busca cómo cultivar plantas curativas, pasando por la biografía del Papa. Es una biblioteca popular y como su nombre lo indica, tratamos de que todos los socios pueden ancontrar un libro de su interés para llevarse a su casa".

Actualmente la institución reúne unos 1.500 socios, quienes abonan una módica cuota mensual de $70, pudiendo retirar todo tipo de material, con disponibilidad de 40.000 títulos. La biblioteca brinda atención al público de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00, y los sábados de 9:00 a 13:00.