Con procedimientos en San Benito, Colonia Avellaneda y Paraná, recuperan un botín sustraido días atrás

El viernes pasado, un grupo de cuatro personas ingresó con armas a una vivienda de calle Blas Parera y Don Bosco. Redujeron a uno de los propietarios, lo amenazaron y lo privaron de la libertad, para luego huir con más de 500 mil pesos.

Tres de los ladrones son oriundos de Paraná, mientras que el cuarto es de Mendoza y sobre él pesa un pedido de captura por hechos calificados por el uso de armas de fuego.

La Policía y Prefectura Naval iniciaron las tareas investigativas para dar con los delincuentes y, por orden del Juzgado de Garantías Nº 5 a cargo de la Dra. Paola Firpo, se llevaron a cabo diversos allanamientos.

El primer procedimiento se desarrolló en barrio Paraná XIV, donde vive un joven de 25 años junto a su pareja. Allí se presumía que podía estar el mendocino buscado, Pablo Javier Herrera Corvalán, pero no lo encontraron. No obstante, se hizo la requisa y se secuestró: un arma de fuego calibre 9mm con numeración suprimida, con cartucho en la recámara y cargador colocado, dos cargadores, más de veinte cartuchos 9mm, cinco cartuchos 11.25 y uno calibre 40. Asimismo, se hallaron dos celulares, 152.220 pesos y 6261 dólares. El propietario de la casa quedó detenido. Se supo que cuenta con antecedentes policiales, supo El Once.

El segundo allanamiento se realizó en la localidad de San Benito. En una vivienda secuestraron un buzo negro que es de un hombre que tiene salidas transitorias y que está cumpliendo condena en la Unidad Penal Nº 1, por un hecho de robo calificado por el uso de arma de fuego.

La tercera requisa se desarrolló en Colonia Avellaneda, pero el resultado fue negativo. Se allanó una vivienda que frecuenta un hombre que es investigado por la Policía, ya que ha tenido participación en diversos hechos calificados por el uso de arma de fuego.

Actualmente se trabaja para capturar al mendocino -consignó El Once-, para lo cual se solicitó colaboración a diversas dependencias de seguridad provincial y nacional.