Afirman que con PAMI hay "normalidad" de prestaciones en farmacias locales

Muchos abuelos se mostraron preocupados por estos días, ante las informaciones en medios nacionales y provinciales, que daban cuenta de posibles suspensiones en la provisión de medicamentos y otros elementos de farmacias para quienes presentan cobertura con PAMI. Sin embargo, la farmacéutica de Crespo, Claudia Williezko, despejando dudas afirmó a FM Estación Plus Crespo: "A nivel provincial no tenemos cambios significativos todavía, con lo cual el escenario en la ciudad es sin modificaciones. Las coberturas se están dando en forma normal, incluso ha aumentado la demanda en estos días, porque hay farmacias de la ciudad que han cerrado unos días por vacaciones, entonces quienes estamos brindando atención al público hemos recibido esos clientes que necesitan adquirir su medicamento. Seguimos con la cobertura de pacientes crónicos, donde se llevan el remedio al 100% con su receta correspondiente, que lo habilita a obtener el medicamento sin cargo. La entrega de pañales es normal. Hubo una pequeña dilación, vinculada a los días de fiestas y demás, pero ya llegó el stock. Las alimentaciones integrales, que son las leches y suplementos especiales, han llegado los que hemos pedido. Sí notamos que ha aumentado el pedido de kits de leucemia, que la obra social entrega de manera lenta, pero se mantiene con normalidad".

"No tenemos comentarios de que pueda llegar a suceder lo que se anuncia por medios nacionales", afirmó la farmacéutica y agregó: "Cuando llegan las notas de crédito para las droguerías, facilitan el mecanismo para que podamos continuar con las compras, pero de momento no ha habido ni retraso ni corte, por lo que se puede mantener la atención al afiliado de PAMI". Asimismo, continuando con esa línea de pensamiento, Claudia Williezko comentó: "Normalmente uno tiene que tener en cuenta que las noticias nacionales a veces hacen referencia a una especie de advertencia que hacen las cámaras o los organismos de representación, como para que se ajusten los pagos o se revean los cronogramas ante alguna sospecha, pero no significa que se vayan a aplicar las medidas más drásticas. Es una forma de llamar la atención de las autoridades como para que no suceda aquello que se teme".