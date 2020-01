Clausuraron un boliche en Paraná por vender bebidas alcohólicas a menores

La Municipalidad de Paraná procedió esta madrugada a la clausura preventiva de un boliche. Se trata de "La Carmela", situado en Francia al 3.900, donde ya había reiteradas quejas de vecinos por ruidos molestos. "No podían dormir viernes, sábados ni domingos", dijo Lázaro Ramírez director de Habilitaciones Comerciales de Paraná

"Nos encontramos con situaciones lamentables. No es nada grato encontrar adolescentes en estado de ebriedad dentro del establecimiento", expresó el funcionario, quien indicó que llegaron al lugar a la madrugada, pero no se dispuso el desalojo inmediato para no generar algún inconveniente mayor.

Dio cuenta de que venían siguiendo el tema desde hacía varios días. "Desde las 2.20 de la madrugada esperamos el desalojo del inmueble. Aconsejados por la Policía, no lo hicimos de forma inmediata para que no haya hechos de violencia", relató.

Explicó que "el propietario ya venía cometiendo otras faltas. La semana pasada se constató lo mismo: Adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas. Se le advirtió que no les vendiera tragos a los chicos. Se le dijo que vaciara las heladeras y pusiera gaseosas, jugos y demás bebidas sin alcohol".

Describió que le boliche "algunos días organizaba fiestas para mayores y otros para menores. En este caso era para adolescentes y se constató la venta y consumo de alcohol dentro del establecimiento", insistió en declaraciones a radio La Voz.

"Estaba muy concurrido el lugar, Por eso se decidió no avanzar en el desalojo inmediato", reiteró. Y subrayó: "Buscamos que los chicos no sufrieran ningún accidente, porque si se cortaba la música se podrían haber producido eventos desagradables y no queríamos llegar a eso", replicó El Once.