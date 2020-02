Rubén Ceballos reasumió como Presidente de la Liga de fútbol de Paraná Campaña

Después de un pedido de licencia por motivos de salud, el miércoles último, en reunión del Concejo Directivo de la Liga de fútbol de Paraná Campaña, reasumió como Presidente Rubén Ceballos. Estará otra vez al mando del ente que nuclea el fútbol de la región, con 21 instituciones afiliadas y la participación representativa de 12 ciudades de tres Departamentos entrerrianos.

El dirigente comentó a Radio Mundo 107.1, que para este martes 4 de febrero ha sido convocada la primera reunión de delegados, con el fin de determinar la fecha de comienzo de la temporada y formato de la competencia. Consultado si ya estaba decidido que se jueguen dos campeonatos en el año, dijo: "Esa fue una propuesta, pero no fue votado, por lo tanto no hay decido un formato de torneo establecido. La Liga tenía la propuesta de seguir con la estructura que se venía jugando, pero en las reuniones del año pasado, de las que no participé surgió esta nueva propuesta. Ahora deberán ser los clubes que deberán decidir de cómo quieren que se juegue. Por eso me voy a ocupar personalmente de llamar a cada Presidente de las instituciones afiliadas, para comprometerlos personalmente que vengan o que envié a un delegado con mandato, por que se va a tomar importantes decisiones", resaltó el dirigente.

En cuanto a la fecha de comienzo, dijo que puede ser el 8 o el 15 de marzo, dependiendo de la estructura del torneo, pudiendo demorarse algo más, pero siempre comenzando en marzo.

Sobre el fútbol infantil, dijo que mantuvo un primer encuentro con Miguel Correa, y se consensuó la idea de conformar un solo Tribunal de Disciplinas para el futbol de los domingos y el fútbol infantil, ampliando dicho tribunal, consignó María Grande al Día.

Por otra parte, comentó que el Vice presidente Daniel Senger le anunció su intención de renunciar al cargo, aunque ante el pedido del resto de los integrantes del Concejo Directivo, es posible que pueda rever esta decisión. "Le dije que necesitamos que nos siga acompañando. Debemos repartir un poco las responsabilidades, no que todo pase por el Presidente o de quien está a cargo de la Liga. Así que confió en que pueda continuar", anheló.