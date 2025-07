Henry Sinner en el mundial de Voleibol: “Vamos a plantarnos y hacerle frente a los que se consideran mejores equipos”

El próximo 24 de julio, comenzará a desarrollarse el Mundial U19 de vóleibol en Uzbekistán. Argentina será rival en la fase de grupos de la selección local, Puerto Rico, Turquía, Bélgica y Pakistán.

Dentro de la nómina de jugadores albiceslestes, se encuentra el ramirense Henry Sinner, capitán del seleccionado nacional.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, comentó las sensaciones de una nueva convocatoria: “muy contento por esta nueva citación. Ya tengo un proceso dentro de la Selección, incluyendo el subcampeonato del Mundo del año pasado con la U17 y previamente en 2023 obtuvimos el título sudamericano así que estos torneos internacionales te llenan mucho y poder representar a la celeste y blanca es lo más grande para todo deportista y estoy muy feliz de poder hacerlo”.

El año pasado, esta camada finalizó subcampeona Mundial tras caer en la final 3-2 ante Italia y este año tiene revancha: “cada vez que nos presentan como los subcampeones del Mundo, duele no haber podido ganar esa final, pero ahora es un torneo totalmente nuevo. Si bien venimos con la expectativa alta por lo del año pasado, yo creo que hay que empezar de cero, no hay que creerse más que nadie y seguir con la humildad que tenemos. Va a ser muy difícil este torneo porque con el pasar de los años las camadas van creciendo. En Europa tienen muchas más posibilidades de crecimiento que acá en Argentina, pero vamos a plantarnos y hacerle frente a los que se consideran mejores equipos como Italia, Francia u otras potencias europeas”.

Acerca de las fortalezas de la Selección Argentina, destacó: “somos un equipo que no va a dar una pelota por perdida, creo que muchos equipos tienen mucha altura. Nosotros tenemos muchos chicos de dos metros, yo incluido. Pero hay selecciones que están por encima de los 2.10 metros y son bestias físicas que además le pegan muy fuerte a la pelota. En Argentina no tenemos tanto esa característica, sino que nos destacamos mucho por la defensa y ser aguerridos. En algún partido picante el argentino va a mostrar los dientes y los europeos no tanto. Tenemos armas distintas y creo que con las nuestras podemos hacer un buen papel”.

También comentó cómo llega en lo personal a este nuevo Mundial: “me encuentro muy bien, deportivamente en mi mejor momento posiblemente. Cada año que pasa siento que juego mejor y es gracias a cada entrenador que tengo. Tanto Andrea Lupi del Colegio San Miguel de Nogoyá, también los entrenadores de la Selección Provincial Adrián Gayoso y Mateo Barsi, como así también los técnicos de la Selección Argentina. Además, mejoro con cada jugador que me toca compartir porque el vóley no se juega sólo, sino que con el aporte de todos se llega al crecimiento propio. Así que soy muy agradecido con todos los que me tocó compartir grupo, siempre he intentado ser el mejor compañero posible, tratando de mantener siempre la humildad, que es lo más importante de todo. Por lo que he logrado hasta ahora, se podría creer que puedo cambiar mi forma de ser pero en lo posible trato de mantenerme con mucha humildad como me lo inculcaron en mi casa”.