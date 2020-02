Piden que ex empleado provincial devuelva más de $320 mil que cobró sin trabajar

El Ministerio de Salud de la provincia notificó a un ex empleado de la Colonia de Salud Mental Raúl Camino, ubicada en Federal, para que devuelva más de $300 mil que percibió sin presentarse a trabajar. La intimación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 5 de febrero.

Los detalles del caso

En rigor, el Estado le reclama al ex empleado Norberto Ramón Cabral la devolución de $325.427,46, monto que cobró en concepto de salarios percibido, desde el 1 de septiembre de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2018, período durante el cual no concurrió a prestar servicio a su lugar de trabajo.

La intimación, fechada el 29 de enero de este año, está firmada por el asesor legal del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Germán Coronel. En el documento, sostiene que Norberto Ramón Cabral "en un plazo perentorio e improrrogable de 10 días proceda a la devolución de $325.427,46, monto total que fuera abonado y percibido por Ud indebidamente por el período 01/09/16 al 28/02/18, fechas en que incurrió en faltas sin aviso en el Hospital Colonia Dr Raúl Camino de Federal".



El 14 de noviembre, en el Boletín Oficial, se publicó el decreto N° 2.186, fechado el 30 de julio, que dispuso iniciar la instrucción de un sumario administrativo al empleado Norberto Ramón Cabral, personal de la carrera de enfermería de la Colonia Raúl Camino por reiteradas faltas.

"Que conforme surge de autos, y de lo informado desde la Dirección del mencionado nosocomio, el Sr Cabral registra abandono de servicio desde el año 2016, surgiendo de fojas 203/204 que en fecha noviembre de 2017 se pretendió notificar al nombrado de la causal en la que se encuentra incurriendo y que motivara la instrucción de sumario administrativo", expresa el decreto.Sucesivas inasistencias

El empleado en cuestión registró un historial insólito en la plantilla del Estado entrerriano. La planilla de asistencia al Hospital Raúl Camino desde diciembre de 2017 hasta el 30 de abril de 2018 da cuenta de las sucesivas inasistencias en las que incurrió. Desde el 17 de octubre de 2010 "usufructuó licencia por enfermedad en forma discontinua" hasta el 10 de febrero de 2012; luego, desde el 11 de febrero de 2012 y hasta el 9 de septiembre de 2013, licencia por enfermedad sin goce de haberes, "reintegrándose a trabajar en enero de 2014", dice el decreto.

Pero el 7 de mayo de 2014 presentó certificado por accidente laboral, con una licencia que se extendió hasta el 31 de agosto de 2016, "fecha en que se le da de alta médica por no presentarse en las Juntas Médicas, incurriendo desde el 1° de septiembre de 2016 en faltas sin aviso y posterior abandono de servicio".

A pesar de las inasistencias registradas y de las faltas disciplinarias, Salud siguió liquidándole los salarios. Ahora, el ex empleado fue intimado, aunque todavía no lo localizaron. Por ello, se pidió colaboración a la Secretaría Electoral para dar con su domicilio real.

