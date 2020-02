Un argentino fue multado en Florianopolis por llevar a su suegra en el baúl del auto

La Policía Militar de Carreteras (PMRv) de Brasil, que se encontraba ubicada en la autopista SC-401, advirtió este jueves lo sucedido en la camioneta Renault Duster luego de la denuncia de otro automovilista, según informaron los medios locales sobre el hecho.

El vehículo fue inspeccionado durante un operativo conjunto con personal de la Secretaría de Movilidad Municipal de Planificación Urbana de Florianópolis y el equipo de la Agencia de Regulación de Servicios Públicos de Santa Catarina (ARESC) en el puesto de las autoridades policiales ubicado a la altura de Santo Antonio de Lisboa.

Se trata de una familia de nacionalidad argentina, que además llevaba a un niño en el asiento trasero de la camioneta, por lo que no estaba en el lugar correspondiente para menores.



Al ser multados, los ocupantes argumentaron que buscaban ahorrar dinero, y por ello viajaban todos en el mismo rodado. La suegra del conductor, en tanto, estaba rodeada de artículos de playa e intentó esconderse y cubrirse con una manta al notar la presencia de los efectivos policiales.



El dueño del vehículo recibió dos infracciones y luego fue liberado al igual que el resto de los acompañantes, aunque la mitad de los involucrados debió continuar su camino a bordo de un taxi para cumplir con las reglas exigidas por el personal de la Policía Militar de Carreteras.

Por otra parte, tras el hecho las autoridades locales resaltaron que transportar pasajeros en el baúl es una violación de tráfico y también pone en riesgo a la persona que viaja allí.

Florianópolis es un destino elegido todos los años por gran cantidad de argentinos. Junto a Camboriú figuran entre los más frecuentados por argentinos del centro y noreste del país, ya que existe una buena conexión por rutas que permite evitar los costos de los pasajes aéreos.

Es habitual que se realicen controles a los vehículos en las principales autopistas de la isla, incluido los de turistas que llegan de países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Argentina, publicó Infobae. En estos operativos, las autoridades les piden a los conductores documentación, sello de inspección, licencia de tránsito, lista de pasajeros y condiciones del vehículo.

Este jueves, la Policía Militar revisó un total de quince autobuses y veintidós furgonetas oriundas de Florianópolis, así como también diez micros interurbanos y ocho internacionales.

Esta no es la primera vez que un grupo de argentinos protagoniza un incidente por imprudencia al volante en el sur de Brasil: en 2018, una mujer de 44 años murió al ser aplastada cuando intentaba empujar un auto morro arriba en el balneario de Bombinhas, cerca de la costa de Santa Catarina

Según informó la Policía Militar en aquel momento, la turista y otras tres personas iban en un auto rumbo a la playa de Tainha cuando notaron que el vehículo en que el viajaban no podía avanzar por las subidas empinadas producto de los morros del lugar, entonces tres de los ocupantes resolvieron bajarse del auto y empujarlo.

Cuando estaban fuera del rodado, el conductor habría perdido el control del auto, que empezó a retroceder. Dos de las personas que estaban en el camino lo pudieron esquivar, pero la mujer fue atropellada y perdió la vida poco después.