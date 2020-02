Unas 330 Tarjetas Alimentar comienzan a ser utilizadas en comercios y emprendedores alimentarios de la ciudad

En el salón de ADyC se llevó a cabo el operativo de entrega de las Tarjetas Alimentar destinadas a beneficiarios de Crespo. Las mismas son la herramienta con el que el Plan Alimentar desembarca en la ciudad. En el marco de la puesta a disposición del beneficiario, Pedro Manucci, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Vinimos con el equipo de trabajo del Ministerio en articulación con la Municipalidad de Crespo, la ANSeS y el Banco Nación Argentina, logrando entre todos una jornada muy buena. En Crespo se han entregado unas 330 Tarjetas Alimentar en esta primera etapa".

"Tuvimos demanda variada en la atención. Había gente que ya había sido notificada por ANSeS o por el Ministerio Nacional y otros que venían a consultar si estaban en el padrón", dijo el funcionario en cuanto a los planteos de los vecinos que se acercaron. No obstante, refiriéndose a aquellos que por alguna circunstancia no pudieron asistir, acotó: "En esta primera etapa, los beneficiarios son aquellas personas que cobren la Asignación Universal por Hijo, de 0 a 6 años cumplidos; quienes reciben Asignación por Embarazo, estando con 3 meses de gestación; y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y no cuentan con otro beneficio previsional. Quienes estando en el registro, hoy no la retiraron, deben saber que las Tarjetas Alimentar quedan en el Banco Nación de la sucursal Crespo, con lo cual el municipio seguirá informando para que las retiren desde la entidad bancaria".

Desde este lunes 17 y durante dos semanas, el gobierno entrerriano estará concretando la entrega de las Tarjetas Alimentar provenientes de Nación.

Acerca de cómo pueden utilizar la Tarjeta Alimentar aquellos que ya la han recibido, Manucci explicó: "Desde la misma entrega de hoy, ya están en condiciones de comenzar a consumir el crédito cargado en la misma. Se llevan los plásticos con los fondos habilitados y en la fecha pertinente, en forma mensual y automática les será recargada. El importe varía de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene a cargo el beneficiario. No se puede emplear para pagar servicios ni hacer extracciones. Sirve únicamente para la compra de alimentos, no incluye cigarrillos ni alcohol, ya que el propio sistema rebota la adquisición de esos productos". En tal sentido, cabe mencionar que el gobierno nacional estableció dos rangos: $ 4.000 para embarazadas o madres de un hijo de hasta 6 años; y $ 6.000 para madres que tengan más de dos niños de hasta 6 años.

Por su parte, la Directora de Desarrollo Humano del municipio, Lic. Vanesa Pusineri, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Algunas personas que recibieron la Tarjeta Alimentar son beneficiarios de otros Programas alimentarios de la Municipalidad de Crespo e incluso de Programas provinciales, con lo cual nos indicaban desde el Ministerio, que se dan de baja esos otros programas de índole alimentaria. Se hará el entrecruzamiento de datos, ya que la ayuda es en igual sentido". Asimismo, acotando al alcance de uso del plástico perteneciente al Plan Alimentar, manifestó: "Todo comercio que cuente con posnet puede venderle su mercadería, también aquellos emprendedores que elaboran productos alimenticios y cuentan con posnet pueden recibirla. No hay que hacer ningún trámite extra".

Desde la repartición municipal, que funcionó de anfitriona organizativa del operativo de entrega en Crespo, la funcionario expresó: "Buscamos organizar a la gente para que esté cómoda y sea ágil la gestión. Incluso pensamos que era propicio acompañar con el puesto de Salud, que de hecho nos acompañaron las enfermeras y nutricionistas, porque nos pareció importante abocarnos a la parte educativa que se le puede incorporar a esto. Se entregaron folletos con información vinculada a los alimentos más saludables, cuáles consumir más, cuáles en cantidades moderadas y además, se reforzó el concepto de las restricciones que tiene la Tarjeta, es decir, qué artículos no se pueden comprar, ya que no hacen a la alimentación en sí misma".