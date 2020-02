Huracán quedó eliminado de la Sudamericana a manos de Atlético Nacional de Medellín

Huracán fue eliminado esta noche de la Copa Sudamericana de fútbol por Atlético Nacional de Medellín, tras igualar por 1-1 como local, en el encuentro de vuelta de la fase inicial.



Con la igualdad, Atlético Nacional se impuso en el global por 4 a 1 (3-0 en la ida) y consiguió el pasaje a la siguiente fase.



El partido reflejó la falta de ideas de Huracán en el inicio del 2020 con Israel Damonte como entrenador (cuatro derrotas y dos empates), condicionado por la llegada como único refuerzo de Grimi por la prohibición de incorporar en la Superliga.



Atlético Nacional tardó apenas 13 minutos en enterrar las esperanzas de Huracán en la serie cuando Andrade camino con tranquilidad hacia la pelota y eligió el palo izquierdo de Fernando Pellegrino, que se tiró al derecho, en la ejecución del penal.



Los nervios en el local se hicieron presentes, más agudos que en el arranque, y con una jugada azarosa encontró el empate en la cabeza del regresado Grimi (22m.).



El conjunto de Medellín le tiró el oficio que tiene en los minutos restantes del primer tiempo a un Huracán repleto de suplentes y juveniles, para cerrarlo en un cómodo 1-1.



El "Globo", hundido en la desesperación por la falta de juego y con los murmullos de la tribuna, probó con alguna subida de Nicolás Romat y con las apariciones a cuentagotas del punta Nicolás Cordero, aunque nunca incomodó el arco de José Cuadrado y quedó afuera de la competencia continental.

Síntesis del partido

Huracán: Fernando Pellegrino; Nicolás Romat, Ezequiel Navarro, Lucas Merolla y Leandro Grimi; Santiago Hezze, Joaquín Arzura y César Ibáñez; Mauro Bogado y Rodrigo Gómez; y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Múñoz, Helibelton Palacios, Diego Braghieri y Christian Mafla; Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza y Andrés Andrade; Yerson Candelo, Fabián González Lasso y Gustavo Torres. DT: Juan Carlos Osorio.



Goles en el primer tiempo: 15m. Andrade (AN), de penal y 22m. Grimi (H).



Cambios en el segundo tiempo: 11m. Juan Ignacio Vieyra por Gómez (H), 15m. Bryan Rovira por Gómez (AN), 19m. Martín Ojeda por Ibáñez (H), 22m. Jefferson Duque por Candelo (AN), 27m. Fernando Coniglio por Bogado (H) y 29m. Jarlan Barrera por Andrade (AN).



Amonestados: Grimi, Hezze, Romat, Vieyra, Navarro y Arzura (H). Torres y Palacios (AN).



Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).



Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán).



Resultado global: Huracán 1- Atlético Nacional 4.





Telam