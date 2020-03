Elina Ruda: "Se están plasmando estos valores que tenemos como comunidad: desarrollo, trabajo e innovación"

Durante aproximadamente una hora y cuarto, el intendente Arq. Darío Schneider, brindó su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias, en el que concentró las acciones de gobierno del último año y los principales lineamientos para el presente año. Luego del balance dado a conocer y a modo de repercusión, la presidente del bloque Frente Crespo Nos Une, Dra. Elina Ruda, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Todos los años nos encontramos con que es súper dificil incorporar toda la información que conlleva el desarrollo de todos los espacios de gestión. Y cuando los escuchamos todos juntos, lo primero que me despierta es el concepto de concreción de un montón de objetivos, de proyectos y metas que nos pusimos en estos 4 años que pasaron y en particular durante el último año de gestión. Hay que recordar, que a la par de todo lo que fuimos haciendo, estuvimos de campaña. Esa doble actividad significó un gran esfuerzo de trabajo, de coordinación y la dedicación de muchas personas abocadas a estos objetivos. De manera general, se percibe mucho cómo se están plasmando estos valores que tenemos como comunidad: desarrollo, trabajo e innovación. Siento que cada vez estamos aportando más, no sólo el municipio, sino las instituciones y la comunidad, que se suma a este modo de trabajo conjunto. Se llevaron a cabo muchísimas propuestas de desarrollo, de acuerdos con universidades, convenios que tienen que ver con el cuidado del medioambiente, una cantidad de acciones desde Desarrollo Social -ahora Desarrollo Humano-; y todo tiene que ver con mejorar la oportunidad de cada uno de nosotros, de quienes vivimos en esta ciudad y mejorar la calidad de vida que tenemos".

Asimismo, la concejal resaltó la proyección esbozada por el intendente para este año: "Hay un montón de proyección en lo que refiere al predio del Ejército, nuevas posibilidades de generar innovación, hacer más plazas, y esto es un poco lo que más nos gusta, ir haciendo entre todos una ciudad que nos identifique".

Schneider continúa al frente de la presidencia municipal, sin embargo se dirigió por primera vez a la conformación del nuevo Concejo Deliberante. En el bloque oficialista, algunos ediles provienen del desempeño en el Ejecutivo, cuestión sobre la que Elina Ruda comentó: "Me siento súper enorgullecida de lo realizado. Me encanta participar de este espacio, ser parte de un equipo que está muy comprometido con lo que piensa y además, que lo puede poner en acción. Muchas veces la gente tiene muy buenas ideas, pero encontrar a las personas que quieren ejecutar y sostengan estos proyectos, valores e ideas, también es un gran desafío. Es un equipo convencido de dar todo y dejar lo mejor".

De cara al período legislativo recientemente iniciado, la presidente de bloque anticipó: "En el bloque empezamos a hacer un listado de temáticas específicas que cada uno está trayendo como motivación, para ponerlos a consideración del trabajo colaborativo entre todos los concejales. Hay siempre una tarea más formal, pero también la investigación es muy interesante, porque la actividad legislativa tiene que ver con entender las problemáticas de la comunidad y generar ordenanzas que las resuelvan. Estamos en el Mes de la Mujer, así que seguramente vamos a tener alguna normativa vinculada a la Ley Micaela. Son ideas, aún no tenemos definido el desarrollo, pero vamos a estar trabajando en eso para llevar una propuesta al recinto y allí tratarla con el otro bloque. Hay que construir desde el consenso y el diálogo".

"El Concejo Deliberante es un lugar donde se puede generar mucha innovación, mucha transformación. Se pueden pensar cosas nuevas y por ese camino vamos a ir", vaticinó Ruda en cuanto al criteria planteado en el bloque, al tiempo que agregó: "Vamos a irle contando a la gente nuestras propuestas a medida que vayamos avanzando. Hay que conversar primero en el recinto y ser cautelosos. Las ordenanzas tienen esa impronta, de que uno debe pensar que la norma que genera tiene que tener la posibilidad de perdurar en el tiempo y debe resolver todos los casos de una determianda cuestión. La tarea legislativa es una tarea compleja, porque requiere de estar siempre teniendo una mirada global de la conflictividad en la ciudad, y advirtiendo todos los sectores que intervienen. Las normativas tienen que ver con solucionar problemas de nuestra vida cotidiana, de la organización de la ciudad y de la diversidad de temas que surgen o nos inquietan como vecinos de Crespo".