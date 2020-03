Mercedes Domínguez será relevada del cargo de jefa de la Agencia PAMI Crespo

Mercedes Domínguez, máxima responsable de la Agencia de Atención Personalizada de PAMI en Crespo, aguarda una notificación formal de una Resolución que ya fue oficializada por el organismo y a través de la cual ha sido relevada de su cargo. La medida cosechó diversas reacciones, al punto que el gremio estaría buscando llevar los casos a la justicia.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Domínguez contó: "A la mayoría de los jefes de Agencia de Atención Personalizada nos llegó un Whatsapp el sábado por la noche, con una copia de pantalla del Boletín Oficial, donde se nos limitaba a todos los Jefes en nuestro cargo, retirándonos los códigos de Jefatura. También nos compartieron los nombramientos de las nuevas personas que nos van a reemplazar. Desde las autoridades de PAMI no tenemos ninguna información aún, ni telefónica ni por escrito. Sí a una compañera de Cerrito le ha llegado la notificación por mail".

La titular de la Agencia de Crespo precisó que continúa perteneciendo al recurso humano de PAMI, aunque de no mediar una decisión en contrario, abandonaría su desempeño en la ciudad: "La resolución me limita claves y al dejar el cargo, podría quedarme en la localidad de Crespo trabajando como empleada administrativa. Pero he tomado una decisión, que es solicitar el traslado para ser empleada administrativa en Paraná; porque implicará una importante quita de mi sueldo y no soy de Crespo, por lo que tengo una erogación diaria para trasladarme. Hace 4 años que viajo todos los días desde Paraná, con lo cual no podría quedarme acá desde el punto de vista económico y por los horarios que permanezco fuera de casa, ya que estoy sujeta a los horarios de colectivo".

Si bien desconoce los fundamentos de la resolución nacional, Dominguez comentó: "Cuando las gestiones cambian, van nombrando personas en los cargos vacantes. En mi caso particular, no venia de PAMI, sino que a mi me nombró la gestión anterior. Yo había trabajado como directora de escuela y entré en planta permanente de este organismo por mi curriculum".

Se presume que la nueva situación laboral podría llegar a la justicia, sobre lo cual Mercedes Dominguez anticipó: "No sacan a los nombrados durante la gestión anterior -como mi caso-, sino que han decidido cambiar a todos los jefes, sin importar hace cuántos años estaban en la función. Tengo compañeros con 20, 36 y hasta 38 años de antigüedad. Esta resolución incluye a jefes de otros puntos de la Provincia e incluso del país. El gremio está al tanto, todos los días tenemos una hora de Asamblea, y en las próximas horas se estaría presentando un Amparo colectivo, por el derecho vulnerado de los trabajadores".

En cuanto a lo que reviste su función, la jefa indicó: "Soy responsable civil y penalmente de todo lo que se lleva a cabo en esta Agencia y de lo que sucede en las localidades donde tenemos prestaciones por la zona que cubrimos, como Seguí, Libertador San Martín, Ramírez y las aldeas que están de María Luisa hacia Crespo. Las nuevas autoridades han designado a personas que consideran que están con capacidad para estar en el lugar, aunque muchos no tienen carrera administrativa. Dentro de la misma tenemos cursos y capacitaciones para la función que estamos desempeñando".

Finalmente, la directiva agradeció a intendentes, prestadores, referentes de instituciones afines y afiliados que le han hecho llegar muestras de apoyo y acompañamiento.