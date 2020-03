Mario Bertoli: "Contribuiremos a que la seguridad sea un valor que se destaque en esta comunidad"

Tras hacerse efectivo el relevo dispuesto por el Jefe Departamental Paraná, Crio. Myor. Raúl Menescardi, Comisaría Crespo quedó a cargo del Crio. Mario Bertoli, funcionario que desde hace unos 20 años integra las filas de la institución policial de la Provincia. A horas de su arribo, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, sostuvo a modo de presentación: "A lo largo de mi carrera he cumplido funciones vinculadas a lo administrativo y mayormente estuve en destinos con tareas operativas; en los primeros años de egresado me desempeñé en distintos puntos de la provincia y ya en estos últimos he estado afectado a la Jefatura Departamental Paraná". De hecho, proviene de haber dirigido los destinos de la seguridad de María Grande.

El nuevo Jefe de la dependencia local afirmó que llega "para dar cumplimiento a los lineamientos de la nueva superioridad Departamental. Básicamente, la premisa es brindar un buen servicio de seguridad y estar a disposición de la gente. Mantendremos aquellas acciones que han desarrollado los buenos jefes que han pasado por esta ciudad y estaremos corrigiendo lo que sea necesario para optimizar el alcance de nuestra función en la comunidad".

Habiendo tomado un incipiente contacto con la dinámica de Comisaría Crespo, Bertoli manifestó su primera impresión: "Conocer la ciudad es un proceso, que lleva su tiempo, pero espero y estoy dispuesto a hacerlo lo más efectivo y pronto posible. Más allá de que Crespo es una de las ciudades más importantes del departamento, su Comisaría en particular siempre se ha destacado por las condiciones con que cuenta y efectivamente me encontré con buenas instalaciones en lo edilicia, la dotación de móviles y un recurso humano normal para lo que es Paraná Campaña. A la ciudad en sí misma, la conocía un poco como visitante, sabia de que tiene mucho movimiento y a simple vista por lo que he recorrido, se advierte limpia, ordenada, muy pintoresca. Por lo poco que vi, es muy atractiva y contribuiremos a que la seguridad sea un valor que se destaque en esta comunidad", afirmó.