Coronavirus: Crespo conforma hoy el Comité de Emergencia

"Estamos ante un escenario delicado", afirmó el intendente de Crespo Arq. Darío Schneider, haciendo alusión a que urge la necesidad de que los vecinos asuman con mucho compromiso las medidas preventivas dispuestas por el gobierno en sus diferentes niveles. Asimismo, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, sostuvo que el Decreto de restricción de atención al público y limitación de la cantidad de personal afectado a las tareas esenciales del municipio, no son la última acción. "Desde el Estado local se está evaluando el minuto a minuto que presenta el comportamiento de la pandemia en el país y para la mañana de este jueves, hemos convocado a todo el sector de Salud de la ciudad -tanto público como privado-, las áreas nuestras que intervienen con la población en riesgo, como para conformar un pequeño Comité de Emergencia en salud. Primero haremos un diagnóstico. Sabemos que en algún momento vamos a tener casos en la ciudad y nos interesa tener ya planificadas las actuaciones en este sentido para cuando los casos aparezcan. Tenemos que evaluar en esta primera instancia cuál es la capacidad de respuesta que tenemos. Complementando lo público con lo privado, el servicio de salud de Crespo es bueno para los diagnósticos que habitualmente presenta nuestra población y la zona de influencia; pero esto es un escenario de pandemia. Uno no está preparado para este nivel de acción que el problema requiere. Queremos ser precavidos y abordar la cuestión con la seriedad que amerita. Nos reuniremos para ver qué tenemos disponible como para responder a una situación de salud de estas características y a partir de ello, qué previsión podemos hacer".

Los obligados a la cuarentena: "Queremos que esas personas no nos pongan en riesgo a todos"

El presidente municipal se mostró preocupado y atento a los casos que se han estado reportando de personas que han regresado de países con alto riesgo y no estarían quedándose en el interior de sus domicilios durante 14 días. Acerca del llamado "incumplimiento de cuarentena", Schneider manifestó: "El cuidado personal es importante, pero requiere cuidado también las situaciones de personas que llegan de países de riesgo. No todos los que han viajado al exterior deben permanecer en sus casas, pero sí aquellos que provienen de Brasil, Chile, Uruguay, Perú, países Europeos, Estados Unidos, los que el sistema de salud nacional está incluyendo en la nómina. Tenemos que tener esta responsabilidad de comunicarlo y autoaislarse, para evitar contagiar a otras personas. Quizás sin saber, vuelve a su rutina cotidiana, se reúne con veinte personas a comer un asado y los está contagiando como portador sano de un virus que posiblemente aún no sabe que lo contrajo. Queremos que esas personas no nos pongan en riesgo a todos, porque una vez que se desate es muy difícil pararlo. Hoy estamos a tiempo de pararlo, más allá de que sospechamos que vamos a tener casos. Si venimos de las vacaciones, tengamos la responsabilidad de quedarnos en nuestros hogares".

El control entre todos

En el marco de este pedido enfático, el intendente instó a la población a abandonar las prácticas inconducentes de hacer meras publicaciones en las redes sociales y con compromiso ciudadano, dar aviso a las líneas habilitadas por el Estado para denunciar el incumplimiento del aislamiento o cuarentena:

* Línea gratuita nacional: 134 ó bien al 0800-555-6768

* WhatsApp Entre Ríos: 3434058844 (habilitado por Vigilancia Epidemiológica de la Provincia)

* Abonado gratuito de la Comisaría local: 101

"Todo el país en su casa", una medida que se vislumbra y que el municipio pondera

Desde hace varios días, el gobierno nacional ha anunciado que evalúa cuándo será el momento oportuno para determinar la obligatoriedad de cuarentena para todos los ciudadanos, de manera que la estricta permanencia de todos en los domicilios genere un "corte" a los riesgos que aún circulan. Al respecto, el intendente Schneider analizó: "Veo que hay distintas acciones que se toman de manera aislada. Una provincia implementa una cosa, otra provincia otra. Una ciudad avanza en algo, otra dispone algo diferente. Creo que es momento de unificar para que el resultado sea contundente. Tenemos que llegar a que todos hagamos lo mismo y para ello se necesita la articulación de los organismos nacionales con los provinciales y los municipios. En algún momento llegará la restricción total, porque vamos en ese camino. No sé cuándo es el momento ideal, para eso están los especialistas. Sí considero que la medida debe ser unificadora. Probablemente hoy haya novedades. Tienen que bajar una línea clara, donde todos tengamos que cumplirla. El enemigo es invisible y no se lo puede parar, salvo que todos tengamos una misma conducta en un mismo período de tiempo. Necesitamos hacer todo lo que haga falta para parar el coronavirus", concluyó.