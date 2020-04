Escuela Técnica donó material de protección al Comité de Emergencia en Salud

Estacion Plus Crespo

El acto de donación se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, en las instalaciones donde funcionan los talleres de la Escuela Técnica Nº 35 "Gral. José de San Martín". En la oportunidad, el intendente Arq. Dario Schneider, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Esta comunidad educativa se ha sumado a colaborar, haciéndonos entrega de material que por ahí ellos tienen por reglamentación, habida cuenta del tipo de tareas que desempeñan los alumnos en este espacio y que hoy están ociosos. Nos lo entregan al Comité local conformado por esta Emergencia Sanitaria y en este espacio integrado por el sector público y privado de la ciudad, se administrará. Llegan para dotarnos de elementos de protección. Destacamos esta actitud solidaria, como para que podamos estar preparados para lo que se viene. Ojalá que no pase, pero no tenemos que descartar que es una situación que se nos va a presentar también. Estamos enfocados en estar preparados para atender nuestros casos de coronavirus".

Por su parte, desde la entidad donante, el vicedirector Eduardo Osuna expresó: "La Escuela Técnica sigue teniendo un fuerte lazo con la comunidad y en este tipo de situaciones, era importante estar presentes. Este material con el cual disponemos, es necesario hoy en otros lugares, por eso esta donación. Sabemos que estas máscaras faciales, protectores respiratorios y 140 barbijos quirúrgicos, serán necesarios y útiles a la labor que desarrollen quienes vayan a cuidar de nuestra salud en caso de activarse el protocolo. La situación sanitaria es hoy la prioridad".

"El valor económico queda por fuera, sabemos que actualmente es dificil conseguir este tipo de elementos en el marcado, por su alta demanda y buscamos además dar un mensaje, que es que de esta situación saldremos entre todos", destacó Osuna y agregó: "Desde esa perspectiva es que ponemos a disposición nuestras instalaciones para cualquier situación de contingencia que pueda estar presentándose en la ciudad. El espíritu de las Escuelas Técnicas es brindar soluciones a la sociedad y esta es una manera, ante este complejo escenario".

Juan Gosé Gottig, regente de la Escuela Técnica de Crespo, sostuvo que "este material es habitualmente utilizado en los talleres por los estudiantes y ante la existencia de stock, era oportuno ponerlo a disposición de los vecinos de Crespo, a través del municipio. Es una situación particular la que vive el país y desde nuestro lugar, sentimos que podíamos aportar a lo que es la contención de los vecinos que pudieran presentar la enfermedad".