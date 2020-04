Semana Santa en tiempos de pandemia: "Ser humildes y ponernos a disposición del otro", el mensaje del Pastor Dorsch

Las medidas adoptadas a nivel nacional por el coronavirus, posicionan a la feligresía en el desafío de transitar una Semana Santa diferente. Al respecto, el Pastor Dario Dorsch de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Es un momento muy especial dentro del calendario litúrgico cristiano. Son fechas claves y el tema es cómo hacer a través de los medios y las redes para llegar las a distintas personas. Como Congregación, tenemos al alcance las radios, el canal local, pero hay gente de nuestra comunidad de fe en Ramírez, Colonia Merou, Isletas, Molino Doll, Puiggari, Libertador y se complica llegar a todos, por lo que hemos desarrollado una estrategia comunicacional para que las edades y las distancias no sean obstáculos. Es bastante esfuerzo mantener presencia activa así, pero estamos muy abocados. por un lado, por WhatsApp llegamos a la mayoría, mandando mensajes repartidos durante el día, desde la mañana con un texto bíblico y una breve reflexión, que se complementa con el correr de las horas con pequeñas cosas que enviamos para marcar presencia. El facebook y la Fanpage IERP Congregación Evangélica Crespo, reúne reflexiones y actividades recreativas para los chicos, para trabajar en torno a Pascua. El fin de semana pedimos que pongan un ramito en las puertas de sus casas, una actividad para hacer en familia y empezaron a mandarnos las fotos, fuimos interactuando y hubo una muy buena repercusión. Hemos sumado también mensajes de familias de Crespo, la zona y de otros lugares del mundo, que en un breve video nos cuentan cómo están pasando la cuarentena. Con los confirmando hacemos videoconferencia también, tratamos de estar en todas las opciones tecnológicas. Y lo más fuerte está siendo un micro televisivo de 5 ó 6 minutos, que se emite a las 19:30 ó 19:40 en Canal 6 Entre Ríos TV, para llegar a gente de toda la provincia. Tenemos recepción de gente que incluso no es de nuestra Iglesia y se han comunicado. En Canal 2 y dos radios estamos cada mediodía, a las 12:00. Y además, vía Skype, estamos con 'Mano a mano' que compartimos entrevistas, como al presidente nacional de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata. Y finalmente, también está disponible una linea de celular directa para atender cuestiones pastorales de urgencia, que se solicitan al (0343) 155148106".

En torno a estas nuevas modalidades, Dorsch manifestó: "De acuerdo a las posibilidades técnicas, cada Iglesia adapta su llegada, en Crespo todas han avanzado en ese sentido. Nos sumamos a contribuir a cuidarnos, porque quedarse en casa es la mejor forma de protegerse". Asimismo, el Pastor anticipó: "Jueves y viernes vamos a ofrecer en la Fanpage - Facebook, programas especiales, como así también una celebración especial el domingo por la tarde".

"Ser humildes y ponernos a disposición del otro"

Anticipándose a las fechas de profunda fe que se vivirán esta semana, el Pastor Dario Dorsch reflexionó: "Hay dos situaciones bíblicas para destacar: una es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Siempre me llama la atención lo que los evangelistas quisieron que nosotros entendamos. Jesús, hijo de Dios, es enviado a la tierra para que aprendamos algo bueno y fíjense que aún siendo una figura importante, él decide que sea un animal despreciado el que lo lleve hasta la entrada de esa ciudad tan enorme y fantástica en su época, como Jerusalén. Los reyes entraban a caballo, en alfombras, como grandes señores de honor y él considerándose hijo de Dios, entró en un burro. Ahí se resalta la humildad, la sencillez. Con esta pandemia en el mundo, hemos podido observar que el dinero es útil, pero no lo es todo, no es lo más importante. El dinero maneja al mundo, pero nos hemos ido a un extremo tan grande, que todo gira en torno a lo material y creo que este gesto es un llamado muy fuerte que hace hacia la humildad. El otro gesto que me emociona y conmueve, es ese momento cuando Jesús se va a ese aposento para realizar la cena pascual y Mateo destaca que Jesús agarra una palangana y a medida que entran los discípulos, se pone a lavarles los pies. Esa tarea estaba destinada a los esclavos. Cuando alguien llegaba a una casa, era recibido por el amo y el esclavo hacía el lavado, no el dueño de casa. Esa actitud hacia sus seguidores es muy fuerte si la aplicamos a estos tiempos. Hoy es el gesto del servicio. Ser humildes y ponernos a disposición del otro, es lo que hoy tenemos que aprender y llevar a cabo. El mundo entero va a tener que aprender de nuevo. Con la pandemia hemos visto cómo los poderosos tienen coronavirus, aún quienes negaban su impacto. Los poderosos también caen y mueren. A dónde queda entonces la soberbia, la prepotencia. Veamos que somos limitados. Nuestro ser termina muy pronto y algo tan sencillo como una enfermedad nos lleva al más allá".