Defensa del Consumidor confirmó que los municipios están facultados para realizar control de precios

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, adelantó que pondrá en marcha un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que descentralizará en los municipios la autoridad de aplicación para sancionar a los comercios que hayan incrementado sus precios durante la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus.

Según detalló Luciano, esta nueva normativa del Gobierno tiene que ver con la Ley de Abastecimiento, y en ese sentido explicó que en Entre Ríos -a través del Decreto 1786 de 1999- se delegó a los municipios la totalidad de las facultades para "controlar precios, clausurar negocios y cualquier otra cuestión que tenga que ver con hacer cumplir precios máximos, como sancionarlos".

Y en ese sentido recordó que a través de un DNU, Fernández estableció que la Ley de Abastecimiento pueda aplicarse también a las pymes y no sólo a las grandes empresas como se hizo durante años: "Entendemos que al estar tantos años sin aplicarse a los pequeñas y medianos comerciantes, los cuerpos de inspectores municipales los sacaron de su radar. Pero están perfectamente facultados. Algunos ya están capacitados para realizar los controles e incluso varios municipios ya vienen realizándolos", confirmó.

No obstante, mencionó que "hasta que no salga el decreto no sabemos qué otras facultades les pueden llegar a delegar", y remarcó que si bien desde Defensa del Consumidor de la provincia se continúan realizando fiscalizaciones en supermercados y pequeños negocios, la participación de los municipios "permitirá delegar las tareas y que el engranaje se haga mucho más fluido, de modo de llegar a las localidades que no tienen cuerpo de inspectores".

"Es un trabajo arduo que al tener varios frentes abiertos, implica una articulación que lleva varias semanas", advirtió el funcionario en diálogo con APF Digital.